Jamshid Shavkatov - Sevdim
|Ijrochi:
|Jamshid Shavkatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|268
|Hajmi:
|9.32 MB
|Davomiyligi:
|04:02
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-11-2024
Qo'shiq haqida
Jamshid Shavkatovning «Sevdim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:02, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 268 marta tinglangan. Jamshid Shavkatov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eslasam seni», «Sensiz», «Kel».
Jamshid Shavkatov - Sevdim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.