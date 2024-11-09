Xamdam Sobirov - Nazira
|Ijrochi:
|Xamdam Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|873
|Hajmi:
|5.97 MB
|Davomiyligi:
|03:14
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-11-2024
Qo'shiq haqida
Xamdam Sobirovning «Nazira» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2024-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 873 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».
Xamdam Sobirov - Nazira qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.