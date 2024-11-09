Xamdam Sobirov - Nazira

Xamdam Sobirov — Nazira
Ijrochi: Xamdam Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 873
Hajmi: 5.97 MB
Davomiyligi: 03:14
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-11-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

Xamdam Sobirovning «Nazira» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2024-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 873 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».

Xamdam Sobirov - Nazira qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00