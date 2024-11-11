Jamshid Shavkatov - Unutaman deb

Jamshid Shavkatov — Unutaman deb
Ijrochi: Jamshid Shavkatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 373
Hajmi: 8.03 MB
Davomiyligi: 03:28
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-11-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

Jamshid Shavkatovning «Unutaman deb» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 373 marta tinglangan. Jamshid Shavkatov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eslasam seni», «Sensiz», «Kel».

Jamshid Shavkatov - Unutaman deb qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00