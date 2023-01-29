Sardor G'ofurov - Orqamdan gapirgan itlarga emas
|Ijrochi:
|Sardor G'ofurov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 675
|Hajmi:
|2.50 MB
|Davomiyligi:
|02:30
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|29-01-2023
Qo'shiq haqida
«Orqamdan gapirgan itlarga emas» — Sardor G'ofurov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:30, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 29-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 675 marta tinglangan. Sardor G'ofurov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kecha meni maqtab yurganlar», «Yiqilganim yo’q».
Sardor G'ofurov - Orqamdan gapirgan itlarga emas qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.