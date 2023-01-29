Sardor G'ofurov - Orqamdan gapirgan itlarga emas

Sardor G'ofurov — Orqamdan gapirgan itlarga emas
Ijrochi: Sardor G'ofurov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 675
Hajmi: 2.50 MB
Davomiyligi: 02:30
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 29-01-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Orqamdan gapirgan itlarga emas» — Sardor G'ofurov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:30, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 29-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 675 marta tinglangan. Sardor G'ofurov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kecha meni maqtab yurganlar», «Yiqilganim yo’q».

Sardor G'ofurov - Orqamdan gapirgan itlarga emas qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00