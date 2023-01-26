Doston Ergashev - Birodarim davring keldi surib qoy
|Ijrochi:
|Doston Ergashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 550
|Hajmi:
|0.51 MB
|Davomiyligi:
|00:29
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-01-2023
Qo'shiq haqida
«Birodarim davring keldi surib qoy» qo'shig'ini Doston Ergashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:29, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 26-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 550 marta tinglangan. Doston Ergashev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Dostim havolanib ketma», «Modniylarga», «Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)».
Doston Ergashev - Birodarim davring keldi surib qoy qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.