Doston Ergashev - Birodarim davring keldi surib qoy

Doston Ergashev — Birodarim davring keldi surib qoy
Ijrochi: Doston Ergashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 550
Hajmi: 0.51 MB
Davomiyligi: 00:29
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-01-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Birodarim davring keldi surib qoy» qo'shig'ini Doston Ergashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:29, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 26-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 550 marta tinglangan. Doston Ergashev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Dostim havolanib ketma», «Modniylarga», «Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)».

Doston Ergashev - Birodarim davring keldi surib qoy qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00