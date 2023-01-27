Nilufar Usmonova - Yur
|Ijrochi:
|Nilufar Usmonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 735
|Hajmi:
|7.68 MB
|Davomiyligi:
|04:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-01-2023
Qo'shiq haqida
Nilufar Usmonovaning «Yur» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:10, sifati 256 kbps, saytga 2023-yil 27-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 735 marta tinglangan. Nilufar Usmonova ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Erkalaydi», «Meyoyad», «Shabada (Meoyad Tojikcha)».
Nilufar Usmonova - Yur qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.