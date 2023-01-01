Январь 2023
318 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Fayzulloh Zokirov
Unutasan jim
03:53
Jaloliddin Ahmadaliyev
Aytib keting
02:19
УЭНЗДЕЙ АДДАМС
Bloody Mary ( cover
03:39
Abror Aktamov
Ado boldi bu sevgi
03:18
Jaloliddin Ahmadaliyev
Konglingda nima bor bilmayman
00:23
Xurshid Rasulov
Bilaman qayerda holing bor
04:45
Yulduz Usmonova
Tong otmasaydi
04:58
Oybek Ahmedov
Xizmat
02:55
Abror Sharipov
Askar
03:46
Gulshax guruhi
Bevafo
03:28
Xamdam Sobirov
Gavharim (Studio Version)
03:39
Sherzod Bek
Onajonim onam mani
03:37
Yahyobek Mo'minov
Sevib qolmasammidi
04:00
Sherzod Bek
Jonim dadam
03:31
Anvarbek Sharipov
Dadamga o'xshasamda
03:37
Zokir Omon
Ey gul
04:01
Zinnura
Leytenant (cover Yulduz Abdullayeva)
03:47
Asl Wayne
O`ynab kul do`stim (G`animat)
02:48
Скандальная пара
АЙ ДЖАНА ДЖАНА
02:44
Dahin & Dari
Turkish Mashup
03:06
Tik Tok
Dari Dari Dari
02:09
Bayram Kurdexanli
Dari Dari Dari ZAWANBEATS Prod
02:09
Oybek Ahmedov & Nurzida Isayeva
Sokin tun (Cover Ummon)
03:56
Oybek & Nurzida
Sokin tun (Cover)
01:41
Shahzodxon
Kiygan shimiz tor ekanda (Daytdi qizlar)
01:57
Samandar
Borolmayman toyinga men
04:28
Jasurbek
Sevgimni sotganlar boy bolib ketdi
05:25
Sherzodbek Shoraxmedov
Aldama
02:51
Sarvar Azim
Qora tunlar
03:24
Farrux Ali Negmatov
Erkatoy
03:06
Sanjarbek Zokirov
Ketdi
04:34
Dadish Aminov
Halayar
02:46
Asror uz
Muzlagan yurak Parcha parcha boldiku
03:11
Uzmir va Mira
Jazo (Remix)
05:29
Asl Wayne
MEMON
03:11
Yulduz Usmonova
Sevgimiz kitobi yetmay oxirga
04:58
Donik
Mayxona
03:32
Dilmurod Dadaxonov
Mensiz yashay oldingmi
04:24
Sherzod Ergashev
Qizim
03:41
Sirojiddin
Ayt jonim
03:03
Botirbek Zokirov
Kelinchak
04:28
Ahror Madrahimov
Uylanmagan yigitlar
02:26
Javlon Yeliboyev
Yonaman
02:42
Sarbon
Opa, meni yo'qlab keling
04:32
Jasurbek Mavlonov
Anjanchasiga
07:06
Mirjalol Ne'matov
Tentakginam
04:18
Aziza Qobilova
Daryoman (Cover)
02:10
Maftuna & Imona
Sevgiga vaqt yoq
03:04
Azzamchik
Qizil koylakli qiz
03:23
Shoxrux Rustamov
Iranli
03:11
Azzamchik
Дядя Вася
01:52
Shahzodbek
Oy yuzligim
03:45
Gulnoza Jumaniyozova
Rashkim yomon
03:25
Amir Ubaydullayev
Bolajonim
03:53
Iroda Osmon
Yolgonchim
02:58
Fozil guruhi
Dema
03:15
Mr Sherxon
Metanbek (parodiya)
02:12
Ummon Yoshlari
Oq gulim
04:33
Asror uz
Muzlagan yurak
03:09
ZamonaM
Anaconda (by Benazir)
02:55
Uzmir va Mira
Ey ko’zlari qoram
03:54
Jasmin
Qora choy
02:19
Sarvara
Nahori nashta
03:24
Oybek Hamroqulov
Ey yil
06:18
G'anisher Abdullayev
Bopladima
02:44
Siyovush
Ishonding
03:34
Zarnigor Umarova
Tinchlik
02:44
Boburmirzo Yazdonov
Raallo
02:51
Farhod Saidov (Sarbon guruhi)
Janona
02:29
Farhod Saidov (Sarbon guruhi)
Жанона
02:29
Rayhon
Azobdaman (Aldandim-2)
04:25
Yakzon
Nargiz
02:42
Jasurbek Mavlonov
Maylimi onam
04:35
Saidahmad Umarov
Qaytma
03:23
Davron Ergashev
O`ylab-o`ylab
03:26
Sherzod Ergashev
Majnuntol
04:50
Sardor Tairov
Yaxshiyam sen borsan
04:04
Gulasal Abdullayeva
Otam
04:22
Alisher Fayz
Jigi-jigi
03:55
Bahriddin Zuhriddinov
Yangi stil
03:23
Tohir Nazar
Musofir
03:44
Umid.uz & Muxlis
Ilk sevgi
03:43
Sevinch Ismoilova
Bolalik
03:32
Shahrom Tursunboyev
Dorisi yo`q jannatlarga ketgan bolam
03:40
Shahrom Tursunboyev
Ota nolasi
03:40
Konsta
To`y (Subyektiv SoundTrack)
01:23
Uzmir
Kechikdim
04:20
Damla
Hazırlaşır
03:16
Türkan Velizade
Nişan Üzüyü
03:29
Samandar
Sen men uchun o`lgansan Armonim bo`lgansan
03:49
Vəfa Şərifova & Nəfəs
Turkish Mashup
04:53
Nefes & Zeynəb Heseni
Qara Qiz
03:36
Zeyneb Heseni
Tenha
03:20
Zeyneb Heseni
Canim
02:59
Shoxruz (Abadiya)
Dilim
03:11
Gulsanam Mamazoitova
Chang kochalar
03:43
Samar
Labirint
03:00
Feruza Egamova
Yetkazinglar
03:09
Davron Ahmedov
Ketsa ketar
04:09
Gulasal
Otamdursiz
04:25
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2023
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00