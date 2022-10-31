Shahzoda - Umr Ganimat
|Ijrochi:
|Shahzoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 302
|Hajmi:
|3.76 MB
|Davomiyligi:
|04:49
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|31-10-2022
Qo'shiq haqida
«Umr Ganimat» — Shahzoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:49, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 31-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 302 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».
Shahzoda - Umr Ganimat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.