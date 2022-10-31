Shahzoda - Umr Ganimat

Shahzoda — Umr Ganimat
Ijrochi: Shahzoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 302
Hajmi: 3.76 MB
Davomiyligi: 04:49
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 31-10-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Umr Ganimat» — Shahzoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:49, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 31-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 302 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».

Shahzoda - Umr Ganimat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00