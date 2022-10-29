Umidulloh - Yigit va shayton
|Ijrochi:
|Umidulloh
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|384
|Hajmi:
|4.25 MB
|Davomiyligi:
|04:20
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|29-10-2022
Qo'shiq haqida
«Yigit va shayton» — Umidulloh ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 29-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 384 marta tinglangan. Umidulloh ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Dayuslar», «Benamoz», «Kuzgi barglar».
Umidulloh - Yigit va shayton qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.