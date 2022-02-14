Yulduz Usmonova - Mani yorim, Aziz yorim (Yomg’ir)

Yulduz Usmonova — Mani yorim, Aziz yorim (Yomg’ir)
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 22 573
Hajmi: 5.2 MB
Davomiyligi: 03:39
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 14-02-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Mani yorim, Aziz yorim (Yomg’ir)» qo'shig'ini Yulduz Usmonova ijro etgan. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 14-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 22 573 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Mani yorim, Aziz yorim (Yomg’ir) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00