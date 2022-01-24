Yulduz Usmonova - Tun

Yulduz Usmonova — Tun
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 211
Hajmi: 12.66 MB
Davomiyligi: 05:30
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 24-01-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Yulduz Usmonovaning «Tun» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:30, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 24-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 211 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Tun qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00