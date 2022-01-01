Январь 2022
707 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Nodirabegim Kenjayeva
Diydor so`ngi bo`lishi mumkin
02:52
Xamdam Sobirov
Begona lolalar kerak emas
02:27
Begzod Xamidov
Onam bor
03:46
Begzod Xamidov
Onalar hech o`lmsa
04:46
Abror Saydikarimov
Onam bor
04:49
Osman Navruzov
Gitdin
06:01
Jaloliddin Ahmadaliyev
Janonim (Cover)
00:55
Yulduz Turdiyeva & Jonibek Murodov
Hele-hele
04:14
Nilufar bintu Ulug'bek
Nikoh toyi
04:43
Nasheed
Kullul Qulub
04:14
Qodirbek
Rasulimga qoshni bolsam jannatda
03:16
Nurzida
Sevgi bu sevgi (Yulduz Usmonova)
03:17
Munisa Rizayeva
Soginganimni bilmading bilmading
00:30
Baxtiyor Goziyev
Qaddi egilmasin aslo yigitni
01:17
Uzmir
Leyla
00:44
Sarvinoz Ruziyeva & Bahodir Mamajonov
Ichimdagi dushmanlarim (feat. Sarvinoz Ruziyeva)
04:43
Bahodir Mamajonov
ichimdagi dushmanlarim men bilmagan bilganlarim
04:28
Ziyoda
Jim jim (Mira Jonli ijro)
00:31
Akmal Xolxodjayev
Люби меня люби (Cover Гречка)
02:31
Akmal Xolxodjayev
Kecha paqi senga gullar beribdi (Maktabimda) cover Xamdam Sobirov
03:22
Akmal Xolxodjayev
Maktabimda (Rano) cover Xamdam Sobirov
03:22
Akmal Xolxodjayev
Man Kochangdan otaman
03:48
Akmal Xolxodjayev
Peyda Kon Maro Cover
03:54
Jaloliddin Ahmadaliyev & Olimjon Ne'matjonov
Qarasang qarab qoy ha joningdan (feat. Olimjon Nematjonov)
03:06
Isomiddin Nur
Meni kambagal deb Qiz bermaganlar
03:14
Uzmir va Mira
Niqob
04:33
Karomat Otajonova
Ota-ona
03:31
Sarvar Azim
Dinnorim
02:53
Dilxumor Esirgapova
Kechib ketdim
05:09
Murod Manzur
Rossiya (Musofir 2)
03:54
Xamdam Sobirov
Qanotimsan
01:39
Shuhrat Qayumov
Zaynab nolasi
03:45
Olima Tojiboyeva
Dido (cover Nahide Babashli)
02:20
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sorasang sorab qoy ha joningdan
02:41
Rustamjon Xusanov
Men hali yoldaman
04:33
Muhr El Nazar
Voz kechdim
04:12
Furqat Macho
Shoptoli
03:27
Xusniddin
Dost (cover version)
03:53
Ummon Yoshlari
Kim deya
03:45
Mirjalol Ne'matov
Bemor qilding Malak
14:17
Sherzod Bek
Onajonim tugilgan kuni
02:50
Sheykhzade
Leila-2
03:25
Zohirshoh Jo'rayev
Qoshi kamonim
07:06
Mavluda Asalxo'jayeva
Shumi sevgi
03:30
Fayoz Bekmurodov
Otam
04:27
Vuqar Seda
Assalam aleykum Uzbekistan
03:11
Farrux To'xtayev
Yana izladim
03:22
Isomiddin Nur
Sevgimni komaman
03:31
Aloviddin Raximov
Oppoq qor
04:13
Mirjalol Ne'matov
Dunyodagi eng go’zal qiz
04:08
Ozodbek Nazarbekov
Bojxona zahmati
06:39
Jaloliddin Ahmadaliyev
Senga bolgan xumorim aldab (Sogindim)
04:02
Xumora
Yuraksiz
03:51
Davron Ergashev
Onam
04:13
Shoxrux
Har kun jonim har tun jonim (Xayolimdasan)
04:46
Dado
Dado-Nado
03:54
Xamdam Sobirov
Oygul yuzingdan bermading bosa (DNDM REMIX)
09:12
Xamdam Sobirov
Sevgimga arzimaysan (DNDM REMIX)
09:12
Xamdam Sobirov
Alvido bolalik Soundtrack (feat. Mirjon Ashrapov x Malik)
03:08
Xamdam Sobirov
Bu dunyoning Xatolaridan (feat. Mirjon Ashrapov x Malik)
03:08
Dilshod Muhammedov
Oshiq bolmisham
03:57
Firuz Ruzmetov
Qarzim bor
04:30
Saidalam Hakimov
Yoqchilik yiqitar yigit zorini (cover)
03:31
Jafar guruhi
Ona
04:06
Elmurod Ziyoyev
Tavakkalga ortoq bolgan
03:39
Xamdam Sobirov
Xiyonating kechirmayman
01:57
Akmal Sher
Bizni tashlab
03:28
Shahzoda
Sani man vafodor debman (Yomgir)
03:44
Sevinch Ismoilova
O`jashma endi manga
03:14
Sevinch Ismoilova
Shinanayda yorim shina shinanay
03:27
Sabina
U xali bilmas
03:30
Sevinch Ismoilova
Yuragimda yotar qancha gaplar
03:45
Sevinch Ismoilova
Bilmas haliyam bilmas, mani qoldirdi musibatda
03:45
Sevinch Ismoilova
Bilmas (Cover Begzod Ismoilov)
03:45
Begzod Ismoilov
Sevib qolganlarimni u hali bilmas
03:37
Begzod Ismoilov
U hali bilmas
03:37
Jo'rabek
Bahorda lolalar gozal
04:42
Yulduz Usmonova
Qizgaldogim qirdan bolak koshonang yoq
03:40
Asilbek Amanulloh
Davralarni toridaye oppoq akey (Oppoq aka)
03:56
Asilbek Amanulloh
Oppoq aka
03:56
Masrur Usmonov
Yodingdami biz yurgan choglar
03:59
SHuHRaT
Siz o`shamu
05:13
Davron Ergashev & Shahnoz
Seni ko`rsam qaniydi
04:24
Davron Ergashev
Mario
03:55
Xurshida
Bolaga deyma
02:58
Asror uz
Qalaysi men sevsam sevmagan qizlar
02:55
Asror uz
Ishqni hazil qilgandinga
02:15
Asror uz
Tolib ketdi yuragim (Qutilamanmi)
01:27
Asror uz
Tuproq bolasan, Ex joralar (cover Jaloliddin Ahmadaliyev)
03:05
Asror uz
Unut endi
02:24
Ohun Hasan
Zato onam suyadi, Zato otam suyadi
03:10
Doston Ergashev & Yorqinxo'ja Umarov
Uylanamiz
03:53
Sardor Farhodov
Muzlagan qalb
03:22
Xurshid Turdiyev
Akam
03:09
Sherxon
Gunohim ne
03:45
Jaloliddin Ahmadaliyev
Dilnoza
02:11
Chinorbek Soliyev
Ketdik jumaga (feat. Muzaffar)
03:12
Hamzabek Madrimov
Dust bulsang
03:05
Lochin
Surnay lazgi
05:57
Ahmadali Bahromov
To`yinga borsammikan
03:42
←
1
2
3
4
…
8
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00