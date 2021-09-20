Doston Ergashev - Yoshligim
|Ijrochi:
|Doston Ergashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 496
|Hajmi:
|5.00 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|20-09-2021
Qo'shiq haqida
«Yoshligim» — Doston Ergashev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 20-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 496 marta tinglangan. Doston Ergashev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Dostim havolanib ketma», «Modniylarga», «Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)».
Doston Ergashev - Yoshligim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.