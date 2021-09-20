Doston Ergashev - Yoshligim

Doston Ergashev — Yoshligim
Ijrochi: Doston Ergashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 496
Hajmi: 5.00 MB
Davomiyligi: 04:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 20-09-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yoshligim» — Doston Ergashev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 20-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 496 marta tinglangan. Doston Ergashev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Dostim havolanib ketma», «Modniylarga», «Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)».

Doston Ergashev - Yoshligim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00