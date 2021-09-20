Farrux Xamrayev - Yana qancha aldanay
|Ijrochi:
|Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|551
|Hajmi:
|4.34 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|20-09-2021
Qo'shiq haqida
«Yana qancha aldanay» — Farrux Xamrayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 20-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 551 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».
Farrux Xamrayev - Yana qancha aldanay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.