Farrux Xamrayev - Yana qancha aldanay

Farrux Xamrayev — Yana qancha aldanay
Ijrochi: Farrux Xamrayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 551
Hajmi: 4.34 MB
Davomiyligi: 03:34
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 20-09-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yana qancha aldanay» — Farrux Xamrayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 20-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 551 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».

Farrux Xamrayev - Yana qancha aldanay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00