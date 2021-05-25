Janob Rasul - TikTok

Janob Rasul — TikTok
Ijrochi: Janob Rasul
Janrlar: TikTok musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 4 855
Hajmi: 3.10 MB
Davomiyligi: 03:04
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-05-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«TikTok» qo'shig'ini Janob Rasul ijro etgan. Janri: TikTok musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:04, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 25-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 855 marta tinglangan. Janob Rasul ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sog’indingmi jonim soginding’mi», «Sog’indingmi», «Dikir-dikir».

Janob Rasul - TikTok qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«TikTok musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00