Janob Rasul - TikTok
|Ijrochi:
|Janob Rasul
|Janrlar:
|TikTok musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|4 855
|Hajmi:
|3.10 MB
|Davomiyligi:
|03:04
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-05-2021
Qo'shiq haqida
«TikTok» qo'shig'ini Janob Rasul ijro etgan. Janri: TikTok musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:04, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 25-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 855 marta tinglangan. Janob Rasul ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sog’indingmi jonim soginding’mi», «Sog’indingmi», «Dikir-dikir».
Janob Rasul - TikTok qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.