Май 2021
323 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Muhammad Ali Navruzov
Onam
03:37
Shohjahon Jo'rayev
Qirchillama qirq yigit
03:54
Bahodir Nizomov
Prens & Prenses (cover Simge)
03:55
Alisher Zokirov
So'nggi bor
03:29
Shohruhxon
Aylandi boshim
03:18
Bobur Sobirov
Azizam (remix)
03:29
Osman Navruzov
Do’stim
03:31
Olloyorxon
Onam
03:19
Hilola Xo’jayeva
Gal gal yorim
03:33
Nodir
Bevafo
03:17
Firdavs
Yori dildor
03:16
Mirjalol
Tushlarimga kiring ya Rasululloh
04:46
Muhammad Ali Navruzov
Ona
03:37
Azizshox Abduvaliyev
Bekor
03:21
Feruz Baxshi Normatov
Sulton Jaloliddin dostoni
05:05
Bekzod Xakimov
Har kecha (remix)
03:26
Shoxrux Razzakov
Keragim
03:21
Zokirjon G’ulomov
Askar
03:41
Shahlo Mahmudova
Jon dadam
05:25
Baxtiyor Rahmonov
Taskin (remix)
03:48
Sobir Primov
Ketdi yorim
03:53
Elbek
Kerakli inson
02:37
Muhammad Azimjonov
Такой крутой
03:45
Humoyun Turdiboyev
Kambag’al
04:26
Atash Kadamov
Tug’ilgan kuningiz bilan
03:13
Muhammad Yusuf
Hayit muborak
04:09
Sevinch Ismoilova
Oh Pochka Pochka Dollar bo’lsin doim
03:36
Sevinch Ismoilova
Manda Sanda pullar bo’lsin doim
03:36
Nodirbek Xolboyev
Jigarlarim
05:10
Hamzabek Madrimov
Yomon ekanku
04:13
Rashidxan
Alvido
02:53
Azamatjon Qurbonov
Aka-uka
04:42
Rashid Matniyozov
Otang turib sen gapirma
04:24
Feruzbek Karimov
Kamila
03:12
Navruz Umar
Ikkimiz
03:02
Farzonai Khurshed
Lali Badakhshon
07:02
Alisher Zokirov
So’ngi bor
03:28
Shohjahon Jo'rayev
Qirchillama 40 yigit
05:52
Shoxruz (Abadiya)
Abadiya
02:40
Saidbek Normatov
Ichi qora do’st
03:43
Sarvar Azim
Unutolmadim
03:44
Sobir Primov
Subayli
03:32
Zohirshoh Jo'rayev
Tamom bo’ldim man
03:28
Alibek Abdullayev
Mani yorim
03:00
Zohid
Alvido de
03:50
Shavkatbek Umarov
Onam
03:54
Fayzulloh Zokirov
Ona
03:16
Tik Tok
Telefon yo’qdir hatto telefonlar qilolmayman
02:44
Maftuna & Ulug`bek
Telefon yo’qdir hatto telefonlar qilolmayman
03:45
Ulug'bek Barotov & Maftuna Saidova
Kichkintoy qiz
02:44
Dilnoza Ismiyaminova
Umidim
03:41
Bojalar
Do'stlar orasida (Sirojiddin, Ruhshona va Jamshid Shokirov bilan)
03:33
Benom
Yomg'irlar
03:35
Temur Shamsutdinov
Sori-sori
03:51
Dilnoza Ismiyaminova
Umidim o’g’lim
03:42
Gulsanam Mamazoitova
Сердце лёд
03:01
Aloviddin Isoqov
Diyora
03:22
Botir Egamov
Yuragimni yaralab
04:05
Sherxon
Mazza qilib sevaver
03:11
Baxtiyor
Karvon
04:21
Sulton Asl
Izlar-izlar
03:54
Benom
Yomg’irlar
03:49
Xamdam Sobirov
Holimga qara (piano version)
03:49
Odilbek Abdullayev
Qoraqalpog’im
03:09
Benom
Baxtli bo'l (2021 Remix)
03:49
Benom
Baxtli bo’l (remix 2021)
03:49
Doston Shukurullayev
Shukur qilaylik
03:42
Shohjahon Jo'rayev
Iltimosim, siz otamni duo qiling
04:00
Bojalar & Shahzoda & Akbar & Samandar
Hayot uchun
03:02
Bojalar
Фигура
02:47
Yulduz Usmonova
Говори
02:52
Jamshid
U kerak
03:21
Mohichehra Salimova
Rasululloh sizni ko’rgim kelyapti
04:21
Davronbek Abdusalomov
Janon qizlar
04:36
Umida Abdurasulova
Onam
04:46
Asror Matyoqubov & Husanboy Hudoberganov
Yali-yali
02:52
Nuriddin Bo’tabekov
Dili boshqalar
05:01
Bobur Sobirov
Sevgilim
03:58
Dildora Niyozova
Yillar o’tib (DNDM Mashup)
03:03
Malika Qurbonova
Axtarib seni
03:22
Xamdam Sobirov
Musofir
02:46
Akbar Uzoqov
Do’stim mani
03:37
Muxsinbek Raxmonov
Yomg’irlar
03:41
Dildora Kunuzokova
Erka qizim
03:33
Boburshox
Janona
03:08
Yorqinxo'ja Umarov
Ramazon
04:10
Yulduz Usmonova & Ozodbek Nazarbekov
Bu Vatan barchamizniki
04:52
Abdujalil Qoqonov
Ismingizni yuragimdan olib keting
05:32
Ruxshona & Bojalar
Allo
03:21
Nodir & Rulik
Sohta ekan
03:20
Farrux Xamrayev
Allahu Allah
04:06
Jayxun
Gabarjuba
02:21
Zohirshoh Jo'rayev
Atirgul g’uncha
03:26
Sardor Mamadaliyev
Onangizni asrang
04:57
Ro’zmat Mahkamov
Pul
04:14
Maftuna Gafurova
Salovat
05:27
Samandar
Bemor dilim
03:50
Muhammad Yusuf
Ishon
03:13
Isomiddin Nur
Jufti halolim
03:36
Shoxrux (Ummon)
Rasululloh Sizni Ko’rgim Kelyapti
04:40
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00