Май 2021
323 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Jasurbek Mavlonov
Charchadim
03:24
Aziz Risdavlatov
Mensizlik
03:42
Ulug’bek Karimov
Bir chiroyli qiz toping ona
02:49
Asliddin Isoqov
Ota-onam
03:25
Yulduz Turdiyeva
Чакра чакидан гирад
03:07
Bekzod Xakimov
Inonaman
03:20
Babymohi
Seni deya bo’ldim devona ( U Sevmaydi)
02:53
Babymohi
U Sevmaydi, Seni deya bo’ldim devona Yuragim pora pora seni deb yana
02:54
Behzod Abdullayev
Sotqin do’st
03:43
Umrbek
Shokolad
03:17
Mangu Guruhi
Leylam
03:34
Javohir
Aytchi
03:42
Tohirrbee
Uchamiz
03:19
Hamidshox
Ketasan
03:34
Hamidshox
Oq yo’l
04:29
Hamidshox
Soxta sevgi
04:13
Muhiddin Dehqonov
Udar-udar
03:13
Shoxruz (Abadiya)
Chiroylisan
04:22
Alibek Abdullayev
Bevafo
02:44
Azizbek Hamidov
Taq-tuq
03:32
Sherxon
Voydod Zubayda
03:15
Sobir Primov
Vaz gejmam
06:10
Feruz Baxshi Normatov
Namasan
03:27
Gulsanam Mamazoitova
Ashiklar
04:41
VIA Karavan
Folklor terma
04:47
Yorqinxo'ja Umarov
Salovat
03:42
Karavan
Folklor terma
04:47
Zokirjon G’ulomov
Janona
03:44
Shahrizoda
Rasululloh keladur
05:22
Ahmadali Bahromov
Leyla
03:35
Diyora Muxtorova
Ya Alloh seni sevdim
05:44
Avazbek Alimov
Kelinchak
02:42
Zuhra Tojimurodovna
Boshi egilmasin otani
04:50
Bahodir Nizomov
Atirgulim
02:50
Xamdam Sobirov & Mirjon Ashrapov
Yurak
03:28
Yamin
Yolg'on
03:24
Azimjon Sayfullayev
Eski do’stlar
03:26
Magsat Karayev
Kelarmisan
05:18
Dilmurod Tillayev
Mening baxtim
04:08
Isomiddin Nur
Erkakni ayol boqmasin
03:03
Furqat Macho
Marivanna
03:23
Sultana Sultanova
Yolg’izlik yomon
02:49
Boburshox
Dil (cover)
03:14
Rashidxan & Elbekjaan
Ketaman
02:55
Yagzon
Unutolasanmi Ayt
04:26
Yagzon
Yarim Kechada
03:57
Yagzon
Bora Qol
04:05
Yagzon
Yolg’onlaring
03:51
Yagzon
To’xta
03:08
Yagzon
Ketti u bilan
03:50
Yagzon
Qayerdasan
04:55
Manzura
Ona bo’ldim (Daydi qizning daftari)
02:51
Osman Navruzov
O’ylanaman
03:12
Sevinch Ismoilova
Reklama
03:09
Sevinch Ismoilova
Bilmas
03:44
Sevinch Ismoilova
Og’a jonim
03:44
Sevinch Ismoilova
Прости меня
03:00
Sevinch Ismoilova
Yoqmi-yo
03:09
Sevinch Ismoilova
Shinanay
03:10
Sevinch Ismoilova
Duk-duk
03:22
UzBoom
Yonimga kemagin qiynamagin (Sevgi bu Armon)
03:39
Rayhon
Lalli
03:40
Dias
Kelma endi
04:49
Qilichbek Madaliyev & Bojalar
Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)
02:59
Ozod Karimov
Mayli ket
03:44
Qumrigul
Yog’chilar insofiz bormi ?
03:26
SanJay
Hokimning qizi
03:06
SanJay
Madonna
03:21
Dildora Niyozova
Chaqaloqlar
03:29
Gavhar Ziyayeva
Bilmadi
04:07
Islombek Alimov
Dona-dona
02:56
Dilnoza Ismiyaminova
Xiyonat
03:42
Mirjon Ashrapov
Mening do’stim
03:54
Azizbek Haqberdiyev
Chorla
03:06
Yamin Band
Yolg’on
03:22
Qilichbek Madaliyev & Bojalar
Osmonda qushlar
02:59
Lola Ahmedova
Ramadan
04:10
Mavluda Asalxo'jayeva
Rasululloh (S.A.V.)
04:10
Jambul Muhammedov
Ey gul
04:17
Oybek va Nigora
Yurak
03:21
Yorqinxo'ja Umarov & Bahodir Nizomov
Salovat
03:39
Azizbek Xadjabekov
Ne uchun
02:50
Rustambek Serobov
Yig’ladim
03:21
Nodira Murtazaeva
Makkorim
03:21
Iroda Raximjon
Hoji ota-ona
02:34
Ernur
Жылама махабат
03:08
h3
Yur ketasan
04:08
Dilshod Muhammedov
Izdoshiman
03:43
G'ayrat Yarlakabov
Aka
03:38
Sanjar Usmonov
To’y kunida
03:27
Oybek & Nigora
Yurak
03:21
Yusufzadee
Sabinam
03:39
Ozoda Nursaidova
Leyli (solo version)
04:02
Javohir
Do’st bo’lmagin boylikga
04:42
Zahida
Ko’ngil
03:09
Jamshidbek
Otajonim
04:49
Yulduz Turdiyeva
Muhabbat
04:19
Aida
Ko’zlari manda sevgani manda
04:01
Aziza Nizamova
Yona
03:23
ABBBOSE
Ok
02:37
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00