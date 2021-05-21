Farrux Xamrayev - Nega Qur’on o’qimadim

Farrux Xamrayev — Nega Qur’on o’qimadim
Ijrochi: Farrux Xamrayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 262
Hajmi: 3.59 MB
Davomiyligi: 03:36
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 21-05-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Nega Qur’on o’qimadim» — Farrux Xamrayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 21-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 262 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».

Farrux Xamrayev - Nega Qur’on o’qimadim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00