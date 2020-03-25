Yulduz Usmonova - Bir g'azal
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|167
|Hajmi:
|7.97 MB
|Davomiyligi:
|03:27
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-03-2020
Qo'shiq haqida
Yulduz Usmonovaning «Bir g'azal» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:27, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 25-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 167 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - Bir g'azal qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.