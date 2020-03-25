Yulduz Usmonova - Bir g'azal

Yulduz Usmonova — Bir g'azal
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 167
Hajmi: 7.97 MB
Davomiyligi: 03:27
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-03-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Yulduz Usmonovaning «Bir g'azal» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:27, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 25-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 167 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Bir g'azal qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00