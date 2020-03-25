Ozoda Nursaidova - Popuri (2020)

Ozoda Nursaidova — Popuri (2020)
Ijrochi: Ozoda Nursaidova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 595
Hajmi: 10.93 MB
Davomiyligi: 04:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-03-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Popuri (2020)» qo'shig'ini Ozoda Nursaidova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:45, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 25-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 595 marta tinglangan. Ozoda Nursaidova ijrosida saytda jami 217 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Alamlar», «Jichcha yomonman», «Yomg’irlarda». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Popuri qo'shiqlar.

Ozoda Nursaidova - Popuri (2020) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Popuri qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00