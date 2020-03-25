Ozoda Nursaidova - Popuri (2020)
|Ijrochi:
|Ozoda Nursaidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|595
|Hajmi:
|10.93 MB
|Davomiyligi:
|04:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-03-2020
Qo'shiq haqida
«Popuri (2020)» qo'shig'ini Ozoda Nursaidova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:45, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 25-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 595 marta tinglangan. Ozoda Nursaidova ijrosida saytda jami 217 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Alamlar», «Jichcha yomonman», «Yomg’irlarda». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Popuri qo'shiqlar.
Ozoda Nursaidova - Popuri (2020) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.