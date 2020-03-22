Farrux Xamrayev - Esingdami

Farrux Xamrayev — Esingdami
Ijrochi: Farrux Xamrayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 5 504
Hajmi: 6.50 MB
Davomiyligi: 04:42
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-03-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Esingdami» qo'shig'ini Farrux Xamrayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:42, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 22-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 504 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».

Farrux Xamrayev - Esingdami qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00