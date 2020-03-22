Farrux Xamrayev - Esingdami
|Ijrochi:
|Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5 504
|Hajmi:
|6.50 MB
|Davomiyligi:
|04:42
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-03-2020
Qo'shiq haqida
«Esingdami» qo'shig'ini Farrux Xamrayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:42, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 22-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 504 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».
Farrux Xamrayev - Esingdami qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.