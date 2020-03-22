Yulduz Usmonova - Dam dam (2020)

Yulduz Usmonova — Dam dam (2020)
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 11 013
Hajmi: 7.20 MB
Davomiyligi: 05:17
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-03-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dam dam (2020)» qo'shig'ini Yulduz Usmonova ijro etgan. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:17, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 22-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 11 013 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Dam dam (2020) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00