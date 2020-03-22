Yulduz Usmonova - Dam dam (2020)
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|11 013
|Hajmi:
|7.20 MB
|Davomiyligi:
|05:17
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-03-2020
Qo'shiq haqida
«Dam dam (2020)» qo'shig'ini Yulduz Usmonova ijro etgan. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:17, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 22-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 11 013 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - Dam dam (2020) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.