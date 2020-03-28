Yulduz Usmonova - Dona-dona (2020)

Yulduz Usmonova — Dona-dona (2020)
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 330
Hajmi: 10.48 MB
Davomiyligi: 04:33
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 28-03-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Yulduz Usmonovaning «Dona-dona (2020)» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:33, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 28-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 330 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Dona-dona (2020) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00