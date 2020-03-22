Yulduz Usmonova - Alloh bizni asrasin
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|7 358
|Hajmi:
|5.60 MB
|Davomiyligi:
|05:11
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-03-2020
Qo'shiq haqida
Yulduz Usmonovaning «Alloh bizni asrasin» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:11, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 22-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 358 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - Alloh bizni asrasin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.