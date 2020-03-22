Yulduz Usmonova - Alloh bizni asrasin

Yulduz Usmonova — Alloh bizni asrasin
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 7 358
Hajmi: 5.60 MB
Davomiyligi: 05:11
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-03-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Yulduz Usmonovaning «Alloh bizni asrasin» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:11, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 22-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 358 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Alloh bizni asrasin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00