Jasurbek Jabborov - Kim nima der

Jasurbek Jabborov — Kim nima der
Ijrochi: Jasurbek Jabborov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 214
Hajmi: 3.93 MB
Davomiyligi: 04:02
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kim nima der» — Jasurbek Jabborov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:02, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 214 marta tinglangan. Jasurbek Jabborov ijrosida saytda jami 32 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)», «Shahnozalar», «Kelasanmi (feat. Jasurbek Jabborov)».

Jasurbek Jabborov - Kim nima der qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00