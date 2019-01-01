Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Anora
Atrofimda
03:56
Asim Bagirzade
Nifret etdim
04:26
Dilmurod Sultonov
Olcha
04:05
Shohsanam
Jonim
04:08
Abduhoshim Ismoilov
Janona qiz
03:19
Benom
Dard
03:46
Bunyodbek Saidov
Dermish
03:55
Ravshan Komilov
Samarqand qizlari
03:21
Afruz & Shoxrux
Kerak emas
03:40
Bahrom Nazarov
Xato qildim
03:37
Abbos
Independence Music
04:01
Nasrullo Nizomiddinov
Asl yor
03:54
Anvar Sobirov
Axtarim
03:26
Alisher Uzoqov & Nilufar
Tilim qursin
03:58
Alisher Uzoqov
Kerak emas menga
03:21
Elyor Komilov
Yuragimda
02:55
Alisher Fayz
Devor
05:14
Bahrom Karimov
Tanhoginam
03:28
Behruz Rahimov
Behruzing edim
03:28
Bekzod Bahromov
Sevsang agarda
03:35
Abbosxon Xamroyev
Jonim urishmaylik
03:22
Ziyod Yusupov
Marinam
03:39
Afruz
Yoqimtoy
03:08
Alijon Isoqov
Yor-yor
03:28
Aziz Rajabiy
Bir bora
03:28
Botir Yaminov
Chinor
03:52
Alisher Fayz
1100 kilometr
03:34
Alisher Zokirov & Mashxurbek Yuldashev
Hali hayot oldinda
04:34
Mashxurbek Yuldashev
Tanamdan jon
03:57
Ziyoda & Bojalar
Olaver
03:32
Shaxboz Nuraliyev
Maftun
03:03
Adham Soliyev
Sevgi
03:33
Bojalar
Jiyda gullaganda
03:34
Mashxurbek Yuldashev
Shukrona
02:47
Ali Otajonov
Ona
04:14
Asilbek Negmatov
Man-man
04:41
Rashid Matniyozov
Omon-omon
03:26
Javlon Sapoyev
Bozor
03:24
Azizbek
Ummonda
04:39
Nodirbek Xolboyev
Layli
02:58
Asilbek Negmatov
Maya
03:15
Bahriddin Zuhriddinov
Sevib qoldim
03:16
Sardor Rahimxon & Shohzamon
Narxi qancha mehrni ayting
03:47
Bahriddin Zuhriddinov
Opang qani
03:46
Setora
Ayb
03:13
Ozodbek Nazarbekov
Keldim
04:15
Rayhon
Hamma jam (remix version)
03:40
Behzod Abdullayev
Jummi kummi
03:12
Ziyoda
Sevgilim
03:38
Asal Shodiyeva
Chegarasiz
02:55
Ali Otajonov & Ortiq Otajonov
Xiva
03:59
Muzaffar Abduazimov
Dard
04:44
Ortiqboy Ro'ziboyev
Oymomo
03:41
Adham Soliyev
Sayyora
03:13
Abdulhay Karimov
Niyat
04:00
Behruz Rahimov
Sevarding
03:29
Odilbek Abdullayev
Ah saule
04:28
Dilfuza Rahimova
Ishq
03:39
Bahrom Karimov
Yalla-yalla
02:55
Ravshan Tojimatov
Sevganlar yig’lasin
04:14
Daler Xonzoda
Salom aleykum
02:03
Furqat Macho
Yoqdi manga
02:33
Yulduz Usmonova & Serdar Ortach
Diyamem
04:02
Dildora Niyozova
Hayot
04:09
Abduvali Rajabov
Bevafo yor
04:29
Bojalar
Aytolmayman
03:59
Otash Xijron & Boburkhan
Tumor
03:42
Samandar
Kelinchak
03:16
Aziza Nizamova
Jonginam
03:54
Qodirjon Madaminov
Onajonlar
03:25
Bayon
Sen ketma
03:33
Azim Mullaxonov
Shaytanat
04:43
Janob Rasul
Ovodan
03:07
Sardor Rahimxon
Omon-omon
03:50
Abdulhay Karimov
Shinavanda
05:12
Anor
Anor
04:17
Bahrom Nazarov
Yondimey
03:55
Oybek & Nigora
Shirintoyim
03:49
Mardon Nuriddinov
Erkalab
03:09
Zohirshox Asqar
Haqqim (sher)
01:58
Ravshan Komilov
Oq bilak oyim Toshkentlik
03:23
Shohsanam
Lazgi
05:29
Sarvarbek Ibragimov
Ketaymu
03:57
Alisher Fayz
Eslagin
03:55
Saidmansur Abdullayev
San-san
03:51
Adham Soliyev
Ayjana
03:22
Oybek Hamroqulov
Sohibqironim bor
05:01
Tohir Sodiqov
Nega nega
04:07
Botir Xon
Ranjima
03:48
Daler Xonzoda
Dil ba yor
03:20
Afruz
Sen
03:09
Tohir Sodiqov
Jonginam
03:52
Janob Rasul
Oyimcha
03:10
Botir Qodirov
Dilda
04:18
Dado
Leto
04:17
Dildora Niyozova
Bilmasang
04:23
Alisher Zokirov
Sevish shartmikan
04:20
Anvar Sanayev
Eslab yur
05:36
Alijon Isoqov
Zilola
04:48
Alijon Isoqov
Uyida baxti borlar
05:03
←
1
…
12
…
20
21
22
23
24
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00