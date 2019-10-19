Bobomurod Hamdamov - Qalam qoshli
|Ijrochi:
|Bobomurod Hamdamov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 209
|Hajmi:
|3.77 MB
|Davomiyligi:
|03:52
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
Bobomurod Hamdamovning «Qalam qoshli» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 209 marta tinglangan. Bobomurod Hamdamov ijrosida saytda jami 99 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yelpesse», «Kim ekan», «Jaloliddin».
Bobomurod Hamdamov - Qalam qoshli qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.