Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Abbosxon
Unut endi
04:17
Jamolxon Sultonov
Tushimda
03:49
Furqat Macho
Bom-bomba
03:03
Xurshid Arslonov
Checha
03:31
Bahriddin Zuhriddinov
Gulim
03:28
Ziyoda & Alisher Fayz
Dutor
03:23
Abduhoshim Ismoilov
Ey gul
04:18
Qilichbek Madaliyev
Sevgi-sevgi
03:16
Avaz Olimov
Meni unut
04:15
Bahrom Nazarov
Qaramading
04:02
Alisher Zokirov
Ketasan
03:49
Xurshid Rasulov
Suymagan yor
03:52
Sanatbek Farmonov
Reyhan
04:07
Ziyoda
All that she wants
03:00
Feruza Jumaniyozova
Sani deb
03:10
Shoxruz (Abadiya)
Qaro ko’z
03:43
Alisher Fayz
Hayot
04:36
Ravshan Tojimatov
Qasam
03:35
Elmurod Mirzayev
Yor-yor
04:21
Aziza Nizamova
Bekat
02:56
Bojalar
Botir bola
03:03
Botir Qodirov
Rashkim yomon
03:08
Bojalar
Qora choy
03:54
Sayr guruhi
Sensiz ado
03:59
Bojalar
Voy boshim
02:54
Ilhom Farmonov
Unutmayman
03:33
Ravshan Komilov
Sohibjamol
03:33
Abadiy guruhi & Farruh Sultonov
Telbaman
03:40
Mansurtoy
Qora qosh
03:10
Tohirbek Hakimov
Laylo
03:35
Bobomurod Hamdamov
Bilmadim
03:50
Aziz Rajabiy
Nozi bor
03:48
Alisher Uzoqov
Oshiq yurak
03:22
Shahzodxon
Xurshid kabi
03:40
Dineyra
Zor-zor
03:36
Abdulhay Karimov
Mani jonim
03:26
Umidjon Hoshimov
Qizim
03:18
Tohir Sodiqov
Allo
03:34
Shahruza
Bas-bas
03:12
Tohir Sodiqov
Aralash
04:05
Izzat Ibragimov
Sevgi
04:24
Afruz
Gulilolam
02:37
Nuriddin Hamroqulov
Ajab sizlar
03:48
Abduhoshim Ismoilov
Favvora
05:28
Bojalar
Oppoq atirgul
03:26
Asilbek Negmatov
Nodira
03:26
Botir Qodirov
Ey quyosh
06:50
Rash Tohtahunov
Большие города
03:36
Tohir Sodiqov
Nega men sensiz
04:16
Yulduz Usmonova
Yalli-yalli
03:37
Zohirshox Asqar
Azob (sher)
03:20
Alisher Zokirov
Qo’lim cho’zaman
03:57
Shahzodxon
Zulfiya
03:14
Dilnoza Ismiyaminova
Elim
04:06
Tohirbek Boboev
Vatanim guli
03:10
Mansurtoy
Studentka
02:48
Hilola Hamidova
Ota Ona
04:58
Sardor Rahimxon
Kel-kel
04:13
Soyib Dadaxonov
Boy bolasi
03:50
Bahrom Nazarov
Uchradim
04:40
Dilso'z & Sinan Ozen
Sevgilim
04:13
Hosila Rahimova
Hay-haya
03:03
Abdulhay Karimov
Jon-jonona
05:17
Bojalar
Nargiz
02:49
Dilnoza Akbarova
Muhabbatimsiz
03:29
Rasulbek Jumashev
Galing
03:59
Alisher Ne'matov
Hammangizga salom
03:05
Mardon Nuriddinov
Oygul
03:21
Benom
Bedoringman
03:44
Alijon Isoqov
Chavandoz
04:20
Bobomurod Hamdamov
Bunyod qiluvchi
06:15
Abdulaziz Zokirov
Chelita
04:04
Dildora Niyozova
Bolaligim
04:52
Renat Sobirov & Tohir Sodiqov
Yangi yil
03:38
Javohir Erkinboyev
Dilrabo
03:34
Ortiq Sultonov
Kristina
02:52
Ilxom Dexqonov
Qaynonajon
03:15
Bojalar
Boraman
03:24
Mashxurbek Yuldashev
Deymi
03:24
Ozodbek Ibragimov
Qor
03:31
Shahnoza Otaboyeva
Qish
04:08
Hilola Hamidova
Orzuingga ishon
04:08
Hurshid Hamidov
Ikkinchi muhabbat
03:34
Tohir Sodiqov
Oyijon
03:47
Mahmud Namozov
Hayot qo’shig’i
03:49
Shamsiddin Azizov
Unutolmadim
03:48
Azizshox
Dilrabo
04:05
Dilmurod Sultonov
Turli-turli
03:01
Bojalar & Orolmirzo Safarov
Hayot
04:05
Hadicha
Mani de
03:17
Ravshan Komilov
Qarab-qarab
03:00
Leyla
Yor-yor
04:42
Qahramon Ruzmetov
Gulim
03:04
Bahrom Nazarov
Xursanoy
03:20
Alisher Zokirov
Ota
05:05
Zohirshoh Jo'rayev
Мама
05:56
Alisher Fayz
Baxtlimisan ayt
04:45
Mashxurbek Yuldashev
Farzand orzusi
04:39
Akmal Sher
Burgutga aylan
02:49
Zafarbek Qurbonboyev
Yondiradi
03:25
←
1
…
13
…
21
22
23
24
25
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00