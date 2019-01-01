Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Jahongir Karimov
Sen bilmading
03:57
Lola Ahmedova
Sandan nigaranam
03:39
Bekzod Xakimov
Bir galding
03:37
Malika Egamberdiyeva
Umidim qoldi
04:53
Bunyodbek Saidov
Marjona
04:13
Bunyodbek Sodiqov
Malagim
03:14
Shod
Farishtam
03:00
Aziza Nizamova
Devona
03:30
Abdulla Rahimjonov
Yodimga tushding
04:23
Mirsunnat Mirshodiev
Sevaman (remix)
03:15
Ravshan Tohtahunov
Tayna
02:58
Amir Shodiyev
Internet
03:15
Dilmurod Usmonov
Restoran (remix version)
02:51
Ziyoda
Jim (Tojikcha)
03:29
Barkamol Mamasoliyev
Sevmasam bo’larkan
03:15
Abbos Ali
Man (remix version)
03:14
Janob Rasul
Doma-doma
03:48
Mirzabek Xolmedov
Siz uchun
04:16
Jasur Rahimov
Zebo
03:37
Bojalar
Hayot
03:46
Bunyod Sodiqov
Bir jundik
03:06
ForMusic pro
Ey Miss
03:31
Kaniza
O’yla mani
03:16
Zokir Sobirov (Oqshom guruhi)
Oqshom
03:38
Doniyor Bekturdiyev
Mani yorim
03:17
Behzod Hamdamov
Ichkarida
02:40
Sarob guruhi
Bir qadam
03:25
Nodirbek Niyozov
Munisa
03:46
Dilnoza Ismiyaminova
Armon
04:36
Nuriddin Yusupov
Ona
03:44
Shohruh Rahimov
Alam-alam
03:24
Doniyor Bakirov
Yupan
05:55
Islom Abdullayev
Marina
03:33
Samandar
Dutorim
03:37
Saida
Sumbula
04:40
Ahror Madrahimov
Voydoda
03:40
Shixnazar Ibragimov
Gulbodom
03:04
Yodgor Mirzajonov
Ramazon
04:41
Farruh Saidov
Otasi bor
03:52
Hulkar Abdullayeva
Bozurgoniy
07:03
Mano guruhi
Qizbolaga qiyin ekan
04:01
Sanatbek Farmonov
Lazgi
03:53
Sulton Saidzoda
Oydan oydin
03:27
Yamin
Aida
03:53
Ilhom Ahmedov
Ayrildik
03:57
Bobur Olimov
Kuylar
05:10
Feruza Jumaniyozova
Shaftoli
03:14
Alisher Fayz
Komila
03:39
Bojalar
Gulnora (2018)
02:50
Sharof Muqimov & Sherxan
Asta kel
03:54
Shoira Otabekova
Yor-yor (remix version)
03:54
Eldido
Jonim seni
03:26
Muxlis Berdiev
Yaxshi
03:23
Qodirjon Madaminov
Farzand
04:10
Ikkalamiz guruhi
Qilma zor
03:31
Ilyos Rahmonov
Mustahkam oila
04:02
Farruh Saidov
Sandadur
03:43
Timur Raximov
Ayirmasin
03:46
Nilufar Usmonova
Dona-dona
03:13
Inombek
Ishonmayman
03:48
Boburmirzo Yazdonov
Qiz toping
04:22
Gulzoda Xudoynazarova
Ul kim, janon
05:55
Sarbon
Ey Pari
03:45
Vohid Abdulhakim & Muhabbat
Sevaman sizni
03:20
Renat Sobirov
Aldama
03:08
Sardor Bekmurodov
Bolaga kitob bering
04:16
Rahimxon
Shaydoman
03:18
Bekzod Xakimov
Yodimda
03:02
Oybek Hamroqulov
Chaman
03:28
Erash
Aybim nima
03:45
Farruhbek Komilov
Sevaman
03:32
Asrorjon Yoqubjonov
Istiqlolni kuylay
04:06
Jafar guruhi
Beruniy
03:51
Firdavs Anvarov
Armon
03:26
Ilhom Farmonov
Binafsha 2019
03:19
Sahro
Ishqi zarir
04:21
Komron Otajonov
Yorim mani
03:26
Isomiddin Nur
Hammasi Tamom
03:48
Ehzon
Qor
01:51
Jamshid Abduazimov
Sen va men
04:14
Vohid Abdulhakim
Kibr qilmang
04:22
Daler Fayzullayev
Xumor
03:36
Avazbek Soliyev
Sevaman
03:53
Oybek
Ket Qaytma
03:39
Rahimxon
Xato
03:19
Shaxboz & Navruz
Arzon sevgi
03:36
Baktash Joya
Allahu Akbar
03:55
Latif Dehqonov
Ona
03:47
Dilnoza Ismiyaminova
General
04:40
Ali guruhi
Magnit
03:45
Azizbek Xaydarov
Uni tanla
02:55
Nodirbek Xolboyev
Deraza pardasi
03:48
Murod Manzur
Allohga nima deyman
03:27
Timur Raximov
Galdim
03:26
Manzura & Terlan Novxani
Ayri dunyalar
04:03
Muhabbat & Bexruzin
Ket endi
03:12
Humoyun Mirzo
Yo Rab (Nashida)
05:36
Oybek Yokubov
Opasi
03:49
Mirzabek Xolmedov
Imkon
03:39
Azizbek Hamidov
Tanovor
03:27
←
1
…
9
10
11
12
13
…
21
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00