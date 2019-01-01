Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Feruza Jumaniyozova
Sallam
04:27
Shahzod Murodov
Singlim
04:28
Avaz Olimov
Sevaman
03:56
Bayon
Bebosh
04:14
Bahrom Nazarov
Yulduzlar
03:03
Dildora Niyozova
Kelin
03:36
Alijon Isoqov
Yuragim
03:27
Alisher Fayz
Firoq
03:59
Botir Qodirov
Ey odam
05:40
Bahrom Nazarov
Nega uchrashdik
03:04
Dado
When I Die
03:14
Ulug`bek Abdullayev
Aldama
03:26
Qahramon Ruzmetov
Vada
04:08
Tohirbek Hakimov
Tilak
03:28
Daler Fayzullayev
Na mehrim
03:39
Tohir Sodiqov
Kel yashaylik birga
03:15
Abbos
Alisha
03:07
Alijon Isoqov
Singlim
04:24
Valijon Qodirov
Qizlar
05:00
Janob Rasul
Yomonsan
04:08
Dilfuza Ismoilova
Yallama yorim
04:03
Daler Fayzullayev
Qanaqasi
03:03
Dilshodbek Yunusov
Men borman
03:30
Jamshid Abduazimov
Kerak emas
03:34
Surxon
Cuppa-cuppa
03:46
Alisher Ne'matov
Qizaloq
03:44
Jamshid Xudayberganov
Duk-duk
03:30
Otabek Ibodullaev
Anjir yorim
03:52
Ziyoda
Qalesan
03:04
Nilufar Hamidova
Eslagin
04:56
Lola Ahmedova
Erka desam
03:37
Nigora & Bojalar
Dachalar bor
03:03
Aziz Rametov
Aylanaverib
04:00
Bahrom Nazarov
Sochi bilan
04:09
Behruz Tohirov
Qalam
03:21
Nodirbek Niyozov
Yurtim jamoli
04:14
Bayram
Lakatum
03:18
Bunyodbek Saidov
Gulim
05:22
Otabek Muhammadzohid
Onamning bir shodligiga
03:56
Abdulla Ubaydullayev
Sevgi
03:26
Aziz Yuldashev
Onam kutmoqda
03:07
Abbosxon
Sevaman
03:54
Nodirbek Xolboyev
Qaytmading
02:47
Azim Mullaxonov
Ota
05:40
Bayram
Jamila
02:56
Ruslan Matnazarov
Mormolatim
03:12
Otabek Abdualiyev
Sevgilim
04:18
Tohir Sodiqov
Alo My Love
02:56
Madina Mumtoz
Unuta olmayman
04:51
Sobir Primov & Shahnoza Mamadaliyeva
Sanubarim
04:34
Javohir Sodiqov & Ato
Esingdami seni
04:00
Sunnatillo
Omad ketmasin
03:47
Ozodbek Nazarbekov
Aytib ber (arabcha)
05:18
Abdulhay Karimov
Ibodatdir
06:10
Botir Qodirov
Kimga aytay
04:53
Bojalar
Sevdim
03:39
Nilufar
Orzular
04:04
Abduvali Rajabov
Ozoda
03:04
Sardor Rahimxon
Modar
04:26
Saidmansur Abdullayev
Maniki
03:21
Diyor guruhi
Sen qaytgin
03:26
Daler Fayzullayev
Na qilay
03:25
Nuriddin Yusupov
Sevdim seni
03:20
Sharof Muqimov
Sevgimni avayla
04:14
Benom
Salom
03:25
Ilhom Farmonov
Suyubman
03:20
Dado
I Dream For You
03:20
Abduhoshim Ismoilov
Alla
04:49
Alisher Uzoqov
Mubtaloman
03:04
Mirzabek Xolmedov & Oybek Xolmedov
Eh, ukajon
03:10
Davron Ahmedov
Onam
04:13
Ziyoda
Yaxshi qol
03:03
Bunyodbek Saidov
Norim-norim
03:59
Alisher Fayz
Atirgul
03:41
Bojalar
Nasiba
03:09
Otabek Mirzayev
Senga kerakman
03:04
Bunyodbek Saidov
Kuyov bola
03:52
Surayyo Qosimova
Uzuging
03:18
Olov guruhi
Ketsa-ketar
03:17
Shuhratbek Komilov
Oyjamol
03:18
Abdulla Qurbonov
Kel sani
04:15
Isroil Saidumarov
Tum hi ho
04:26
Abdulhay Karimov
Urushma
05:21
Muzaffar Abduazimov
Samiya
03:54
Dilshod Rahmonov
Visolgacha (concert version)
03:59
Abbos
Bahor
03:31
Shahzoda & Benom
Kechalar
03:26
Bahriddin Zuhriddinov
Bor endi
03:44
Abbosxon
Sevmay (remix)
02:59
Shirin Mamatova
Sizlar borku
03:13
Ziyoda
Made in India
03:11
Oybek Yokubov
Bomisan
03:35
Asilbek Negmatov
Oppoq aka
03:57
Ummon
Unut beni
03:31
Alisher Fayz
Ona
03:12
Jaloliddin Abdullayev
Oyposhsha
03:32
Farruh Kurbonov
Guli
03:21
Nodirbek Xolboyev
Maqsading nima
04:50
Bahrom Nazarov
Pari
03:23
Olim Amirov
Gulli
03:08
←
1
…
17
…
25
26
27
28
29
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00