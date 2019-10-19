Elmurod Mirzayev - Debsanda (New version)

Elmurod Mirzayev — Debsanda (New version)
Ijrochi: Elmurod Mirzayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 093
Hajmi: 3.52 MB
Davomiyligi: 03:35
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Debsanda (New version)» — Elmurod Mirzayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 093 marta tinglangan. Elmurod Mirzayev ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Gulruh», «Yuragimni», «Meni sevarmiding». Bu Elmurod Mirzayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Elmurod Mirzayev - Debsanda (New version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00