Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
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Декабрь
Islom Abdullayev
Mayhonadama
03:54
Ozodbek Nazarbekov
Jananim
03:33
Zokir Ochildiyev
Qadri Baland (Parodiya)
03:03
Sher Shox
Yor yor
03:40
Leyla
Hayr maktabim
03:26
Yulduz Turdiyeva
Qaygularim Ket
03:42
Sarob guruhi
Sitorim
02:47
Yusuf Sulaymonov
Yugur-yugur
02:23
Yulduz Turdiyeva & Dilmurod Sultonov
95 choy
03:55
Dilmurod Sultonov
Azer
06:05
Maqsad Qaraev
Aynam
03:07
Osman Navruzov
Yar-yar
03:31
Ozodbek Nazarbekov
Qabul ayla (forscha)
03:29
Ortiq Sultonov
Jon juraho
02:55
Doniyor Bekturdiyev
Shum-shum
03:33
Fayz
Рядом с тобой
03:06
Ziyoda
Aşk
03:32
Mano guruhi
Yolg’izman
03:45
Surayyo Qosimova
Farzandim
05:02
Soyib Dadaxonov
Chal-chal
03:26
Javlon Yusupov
Bevafo
03:14
Sunnat Salaev
Ishq
03:46
Baxtiyor Ahmadjonov
Baxtsiz sevgi
03:35
Isomiddin Nur
Bevafolar
04:38
Vohid Abdulhakim
Bilmadim
04:28
Sulton Saidzoda
Taralla yalla
03:28
Vohid Abdulhakim
Namoz
03:04
Nilufar Usmonova & Farid Gasanov
Sevmek ya da sevmemek
03:36
Sherzod Sharipov
Bayram
03:43
Avaz Zavkiy
Paxta
03:23
Gulasal
Chet eldagi ayol
03:36
Mirabror Mirxalilov
Sevaveraman
03:29
Shod
Pinhona
02:56
Zafarbek Qurbonboyev & Timur Raximov
Qizla
03:18
Qilichbek Madaliyev
Yulduzim
03:45
Munisa Rizayeva & Ummon
Oq terak
02:56
Ahror Madrahimov
Qayda
03:43
Jamshid Abduazimov
Nigorim (acustik version)
02:43
Gulsanam Mamazoitova
Yor ey yor
03:20
Azizbek & Kenjaxon
Azizim
03:43
Yulduz Usmonova
Yori dil
03:41
Zafarbek Qurbonboyev
Hovvo
03:00
Jamshidbek
Bevafo
03:48
Ruslanbek Usubjonov
Hayotimga
03:48
Erkin Madraximov
Yurishlaringdan
03:07
Sherbek Shodiyev
Qani endi
04:19
Jaloliddin
Eslayman
02:42
Farrux Raimov
Maktuba
03:36
Mano guruhi
Qolmadi sabr
03:15
Dildora Niyozova
Dona-dona
02:59
Sunnat Samo
Yak bor
04:16
Muxlis Berdiev
Nima qilay
03:38
Umar Shamsiyev
Ayladi xasta
03:47
Muxlis Berdiev
Bobo dehqon
04:58
Yoqubbek qudratov
Yor-yor
03:54
Nodir Tursunov
Mastona
03:34
Dilmurod Sultonov
Xiva bu
03:05
Komronbek Soburov
Krasavitsa
03:02
Dilmurod Sultonov
Olma
03:55
Benom
Shukrona
04:38
Shahzod Mirzo
Dollar
00:00
Muxlis Berdiev
18 yoshingdan sani
03:15
Shaxboz & Navruz
Ojizmiz
04:20
Eldido
Xop-xop
03:22
Dilmurod Usmonov
Bevafo budi
03:04
Mirziyod Nurmatov
Sen meniki men seniki
03:48
Karen Gafurjanov
Esmagin sabo
03:59
Elyor Bobojonov
Injiqim
02:55
Azimjon Sayfullayev
I love you
03:38
Sardor Rahimxon
Soqov bola
01:38
ForMusic pro
Aytolmaysan
04:08
Yulduz Jumaniyozova
Xellole
02:56
Mirzabek Xolmedov
Erkaklar
03:33
Erash
Nechun seni sevdim
03:49
Omad guruhi
Kechalar
04:15
Elyorbek Temirov
Muxabbat
03:00
Erkin Madraximov
Qizlar
03:10
Bahodir Nizomov
Jim demadim
04:01
Zulayho Boyxonova
Ayol
03:18
Bahrom Karimov
Ayol nolasi
07:00
Zulayho Boyxonova
Boqib keting
03:39
Ibrohim Hamidov
Muhabbat Sen
03:13
Jasur Mavlonov
Unutolmadim
03:32
Ravshan Sobirov
Yaxshimi yomonmi
03:44
Yoqubbek qudratov
Tinchlik
04:22
Azamat Muhammadiyev
Nurli Ayol
04:20
Jamshid Abduazimov
Onam (gitara version)
03:01
Daler guruhi
Unut endi
03:31
AzamatXan
Rus qizi
03:44
Elmurod Ziyoyev
Bola-bola
00:00
Saydo & Quebec
Лови момент
04:01
Izzatullo Allanurov
Mumkinmi
03:04
Saidumar (Azizbek) Zaynobiddinov
Onasiz bu dunyo qorong’u
07:32
Sunnat Samo
Sayyora
03:50
Ruxshona & Bojalar
Jananim
03:12
Shuhrat Dillaev
Lazgi
04:17
Mirjalol Ne'matov & Ikkalamiz guruhi
Unut mani
03:01
Dilmurod Matmusayev
Mayda-mayda
03:08
Sardor Tairov
Bahtingni top
03:29
Janob Rasul & Xamdam
Arzimaysan
03:46
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