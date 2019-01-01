Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
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Декабрь
Mirabror Mirxalilov
Aldading
03:53
Shirin & Farhod
Anor
03:44
Rustamzhon Sharipov
Vijdon
04:00
Otash Xijron
Zari
04:06
Nodir Tursunov
Ado qilma
03:14
Sanatbek Farmonov
Sevgime inan
03:40
Izzat & Diyos
Nega sevdim
03:46
Nafis
Sev meni
00:00
Umid Shams
Ishq
04:03
Dilmurod Sultonov
Salima
03:05
Qilichbek Madaliyev
Xolos
03:21
Doston Ubaydullayev
6 honadon
03:20
Boburmirzo Yazdonov
Yarashgan
03:39
Feruza Jumaniyozova
Turkmancha
04:17
Jasur Mavlonov
Qaylardasan
03:54
Sanjar Usmonov
Bevafoyim
04:06
Mashxurbek Yuldashev
Dilbar
03:36
Farhod Saidzod
Boqma
03:53
Sardor Tairov
Simarik
03:04
Jamshid Mirzo
Almashdim
04:09
Sabina Tursunova (Saba Smile)
May I
03:21
Yusuf Sulaymonov
Zolim
03:39
Rozmatbek Ergashov
Oh sevaman
04:02
Yulduz Usmonova
Yalvar guzel Allaha
03:55
Sarob guruhi
Lolam
03:17
Gulsanam Mamazoitova & Mirzabek Xolmedov
Bodomjon
03:10
Mirjon Ashrapov
Otangni Kechir Qizim
04:14
Otajon Bahtiyorov
Yor-yor
03:21
Dil-hidaya
Alhamdulillah musulmonman
03:56
Maksudbek Isokov
Ammajon
03:38
Muhammadaziz
Jana-jana
02:51
Davron Ergashev
Bum tak
03:58
Farrux Komilov
Bessame
03:22
Abzal Husanov
Dam-badam
03:38
Furqat Macho
Voy-voy
03:00
Inombek
Kutaman seni
03:59
Yulduz Jumaniyozova
Xusningki
04:03
Bunyod Sodiqov
Ramazon muborak
05:55
Ziyoda
Shahnozalar
03:06
Renat Sobirov
Nega xafa (remake version)
03:26
Umidaxon
Hop mayli
03:26
Koinot guruhi
Xiyonat
03:07
Behzod Hamdamov
Unutolmasman
04:23
Ozodbek Nazarbekov
Mehri u
03:16
Omad guruhi
Erkatoyim
03:32
Nargiz
Turfa gullar
04:28
Otabek Abdukarimov
Tillo uzuk
03:46
Doston Ibodullayev
Sango na
03:09
Renat Sobirov
Yana-yana
03:08
Dilshod Rahmonov
Ayol
03:55
Vaxid Aliyev
Sevib qoldim
03:54
Ravshan Tohtahunov
Opa-opa
03:37
Shuhrat Dillaev
Gulli
03:21
Maqsudbek Jabborov
Inson
04:38
Mahmud Namozov
Fotimajon
03:36
Muxlisbek Qurbonov
Bir galasan
03:23
Yulduz Usmonova
Lezginka
04:13
Binardin
Gulbadanim
04:05
Yulduz Usmonova
Omon omon
03:47
Jasurbek Mavlonov
Netay
03:52
Mirzabek Xolmedov & Murod Rajabov
Ulfatlar
03:43
Jenisbek Piyazov & Bunyodbek Saidov
Opera
02:42
Tohir Usmonov
Bor ekan
03:11
Jasur Mavlonov
Sevaverasan
04:05
Sunnat Sultan
Qara
03:04
Otajonovlar sulolasi
Popuri
06:58
Omad guruhi
Kipriklaring
03:17
Bahriddin Zuhriddinov
Kamon
03:25
Shohruxbek Saidnazarov
Lola
03:42
Bravo Guruhi
Unutib Ket
03:34
Sarob guruhi
Qoch
03:31
Sanjar Sadriy
Oppoq kapalaklar
03:28
Shod
Turnalar
04:59
Avaz Zavkiy
Tak-tum
03:29
Behruz Tohirov
Kerakmas
04:00
Dilafruz Hayitmetova
Sanamga berdim
03:59
Tohirbek Boboev
Qaroqchi qiz
03:26
Murodbek Qilichev
Oqshom
03:54
Zulayho Boyxonova
Tufayli
03:29
Navruz
Ovuna
03:11
Rashid Holiqov
Leyla
02:51
Nodirabegim & Ilhom
Sharq
03:58
Qobiljon Temirov
Voz kech
03:49
Mizrob Nabiyev
Leyli
03:29
Subxan
Tushimga kir
04:06
Mirsunnat Mirshodiev
Sevaman
03:13
Gulsanam Mamazoitova & Ozodbek Nazarbekov
Popuri
04:43
Abdulla Qurbonov
Janlimi
03:20
Arslan Esenov
Voy-voy
03:04
Sunnat Sultan
Sevaman desang
04:05
Gulzoda Xudoynazarova
Chaman ichra
04:12
Sardor Rahimxon
Vafo
02:03
Avaz Zavkiy
Birinchi muhabbatim
03:32
Odilbek Abdullayev
Durdonam
03:17
Xudoyor Aminov
Ishq
04:08
Ali Otajonov
Sevgilim
02:43
Husan Kahhorov
Malikaxon
03:47
Yulduz Turdiyeva
Ceyran Amandi
03:56
Farrux Ahmedov
Hushum olgan
04:00
Suxrobxon
Dil ozorim
03:58
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