Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
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Sherzod Sobirov
Salgina
03:56
Eldido
Bevafo
03:36
Jasur Botirov
Habibam
03:16
Gulsanam Mamazoitova
Meni unutma
05:05
Doniyor Bekturdiyev
Qoping 2
03:48
Feruza Karimova
Galin keldi
03:29
Hojiakbar Haydarov
Yori jonim
03:53
Sarob guruhi
Bilmadim Ona
02:47
Hilola Hamidova & Ibrohim Hamidov
Shirin jonim
03:58
Dilmurod Sultonov
Lolam
03:45
Ulug'bek Asraqulov
Sevardi
03:51
Dilnoza Ismiyaminova
Muhabbat
04:08
Ravshanbek Abdullaev
Ayva-ayva
03:00
Bekzod Xakimov
Oysha
03:47
Shavkat Jayron
Uhlab qolmang
03:47
Sanjar Abduvohidov
Ba lolazor
03:54
Behzod Hamdamov
Afsuslarda
03:17
Barno Begim
Sevib qoldim
04:18
Omad guruhi
Vay-vay
03:12
Dilnoza Akbarova
Voy akam (jonli ijro)
05:40
Mashxurbek Yuldashev & Farhod Saidzod
Do’st top
03:02
Shahzodxon
Musofirgina otam
04:29
Yulduz Usmonova
Sevaman
05:06
Matnazar Ozodov
Gal-gal
03:36
Mano guruhi
Vadalar
03:59
Zafarbek Qurbonboyev
Onadur
04:56
Berta Davidova
Dugohi Husayniy
05:51
Gulsanam Mamazoitova
Alla
04:43
Zoir Turdiyev
Jodugar
04:11
Bahodir Mamajonov
Alam qilarkan
04:03
Shojasur Shoakbarov
Jufti halolim
03:24
Elyorbek Temirov
Indamagan
03:20
Oazis
Erkatoy
04:01
Aziz Ashurov
Biznesmen
03:07
Yulduz Turdiyeva
Yalalum
03:15
Yulduz Usmonova
Yorim kelar
04:04
Matin
Ey nozanin
03:23
Dilshod Halikov
Sen
03:04
Boburbek Arapbaev
Sensiz
03:43
Dilnoza Ismiyaminova
Yagonam
03:35
Farruhbek Komilov
Sevgi garak
03:10
Bahrom Nazarov
Davo qani
03:41
Isomiddin Nur
Eski gitara
03:53
Maqsudbek Jabborov
Natasha
04:03
Mirsunnat Mirshodiev
Senyorita
03:08
Shuhrat Dillaev
Na etsin
03:36
Yulduz Usmonova
Osmonimga olib ketaman (jonli ijro)
03:26
Nihol guruhi
Tomchi
03:14
Renat Sobirov
Disco
03:07
Zulayho Boyxonova
Alla
04:34
Dilmurod Abdullayev
Zilola
03:19
Baxtiyor Ahmadjonov
Sotqin omad
03:35
Faxriddin Samadov
Eplolmadik
03:51
Mardon Sulaymon
Kechir gulim
03:10
Sanatbek Farmonov
Nuroniylar
04:05
Elyor Temirov
Dumala
03:29
Shahriyor
Farishta ayol
03:17
Bepoyon guruhi
Kechir malikam
03:41
Oybek Xolmedov
Xotiralar (acoustic version)
04:22
Farrux Raimov
Sensizlik
04:04
Hosila Rahimova
Omon-omon
03:55
Sanatbek Farmonov
Kukemi qizi
04:22
Maqsad Qaraev
Nozlanaverma
03:39
Timur Raximov
Sanamjon
03:04
Bunyod Sodiqov
Chaqqonmisiz
03:57
Qilichbek Madaliyev
Shahnozaxon 2
03:26
Tohirbek Boboev
Yurtimda bayram
03:11
Dilmurod Usmonov
Dil bastai tuyam
03:59
VIA Marokand & Sanjar Halikov
Jiyda gullaganda
02:10
Omad guruhi
Shoshma
03:21
Jamshid Mirzo
Sevaman
03:36
Hojimurod Olimjonov
Onam
05:56
Vohid Abdulhakim
Mustafo
05:39
Shohruhxon
Dema-dema
03:51
Hosila Rahimova
Buxorodan kuyov qiling
04:08
Humoyun Mirzo
Yetim bola haqqin yeganlar
10:27
Nodira Qayumova
Mayli-mayli
03:02
Yoqubbek qudratov
Kapalaklar
03:59
Mansurtoy
Bog’da gullar
03:13
Jasur Mavlonov
Tadbirkor
03:29
Eldorbek Maqsudov
Qiz
03:07
Husan
Azaldan
03:24
Ruxshona
Yurakkinam
03:50
Guli Navo
Guli
03:06
Sherzod Nuraliyev
Asta bunaqamasta
03:35
Ozoda Ahmedova
Ishq
03:49
Elyor Temirov
Erka ohu
03:33
Farruh Rahmatullayev
Ado qildi
03:44
Umarbek Davletov
Bugun u gundur
00:00
Farruh Rahmatullayev
Qani unutolsam
03:16
Dildora Niyozova
Aslida
04:44
Ziyoda
Mazza-mazza (Remix)
02:21
Xusan Baxshi & Sardor Xofiz
Lablarin
02:59
Behzod Hamdamov
3 kun
03:20
Gulsanam Mamazoitova
Jonim asir
03:33
Muhammad Safo
Gilos
03:07
Dildora Niyozova
Chanda hai too (Hindcha)
03:12
Sarbon
Jimir-jimir
04:04
Eldido
Sevasanmu
03:05
Hulkar Abdullayeva
Dadiy lazgi
03:41
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