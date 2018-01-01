Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Rustamjon Sharipov
Unutib bolmas
03:09
Barhan guruhi
Qora torgay
03:39
Vohidjon Isoqov
Ikki qirgoq
04:22
Jamshid Abduazimov
Mening malikam
03:42
Ahror Usmonov
Kelinchak
03:57
Navruz Sobirov
Dim mozolisan
04:19
G'olib Hojiev
Dilbar
03:50
Ahror Usmonov
Ibodat
04:14
Renat Sobirov
Диско
03:07
Navruz Sobirov
Asalimsan
03:23
Said Abbosxon
Kabrdagi insonlar
03:44
Sherali Jo'rayev
Bilmassan
05:48
Bekzod Yuldashbekov
Jonginam
02:42
Etibor Otajonova
U kelmaydi
04:30
Ulug'bek Halikov
Agarda sen kulsang
03:21
Uktam Saidov
Bemorman
03:30
Anvar Sanayev
Eslab yur meni
05:36
Farruh Rahmatullayev
Nima boldi senga
03:46
Isomiddin Nur
Ilk muhabbat
03:35
Humoyun Mirzo
Qalb nidosi
03:39
Said Mahmud
Gulyor
03:12
Isomiddin Nur
Yoshlar alamli
06:07
Doston Ubaydullayev
Chakki-chakki
03:33
Bobur Olimov
Qiz bola
04:16
Isomiddin Nur
Yor-yor
02:58
Anvar Sobirov
Davrada
03:18
Ravshan Komilov
Odamlar
05:18
Shohruhxon
Menga farqi yoq
03:37
Bobur Juraev
Popuri (Buxorocha)
03:38
Guli Asalxo'jayeva
Bitta ozing
03:11
Bahtiyor Ismatullaev
Hijron (instrumental)
04:57
Ozodbek Nazarbekov
Chang kochalar
04:26
Ulug'bek Rahmatullayev
Meni sev
03:08
Dilmurod Usmonov
Nasibam
03:20
Sherali Jo'rayev
Birinchi muhabbatim (jonli ijro 2018)
08:02
O'ktam Kamalov
Rodnoylar
04:11
Shera
Губы цвета малины
03:21
Oybek Ergashev
Kochangdan otsam
03:27
Isomiddin Nur
Sevgisini sotdi
04:13
Muhammad Safo
San olovsan
03:06
Sardor Rahimxon
Папа
03:59
Doniyor Bakirov
Onamni sogindim men
04:30
Dilmurod Usmonov
Qadrimizga yetmadingiz
03:01
Mahmud Namozov
Soginganlarim
05:35
Abdurashid Yo'ldoshev
Sogindim
03:27
Ulug'bek Iso
Bir kulib
04:12
Vohidjon Isoqov
Chal
04:02
Sumaya
Mister X
04:05
Ulug'bek Iso
Bilgandim
03:06
Malika Egamberdiyeva
Uni dema
03:44
Farrux Ahmedov
Onangdan
03:49
Yoqubbek qudratov
Nozlana
03:35
Isomiddin Nur
Soat tungi 12
04:38
Isomiddin Nur
Asta-asta
04:10
Bunyodbek Saidov
Vada
03:49
Shohruh Mirzo
Inji
03:39
Sadulla Badalov
Ayol omon bolsin
03:52
Sirojiddin Hojiev
Sevgilim
04:04
Sherzod Fayziev
Devonaman
03:39
Ilhom Farmonov
Toylar muborak
03:21
Bunyodbek Saidov
Kelinchak
04:37
Munisa Rizayeva
Chakanamas
03:47
Bahrom Nazarov
Rinna (cover version)
03:49
Isomiddin Nur
Yoqotdim Seni
03:52
Sunnat Salaev
Oq qushlar
03:52
Dilnoza Ismiyaminova
Seni kuylayman
02:33
O'ktam Kamalov
Odamlar
04:22
SamoFM guruhi
Gulim
03:32
Dildora Niyozova
Aqli dono (live)
03:52
Ulug'bek Iso
Araz
02:53
Nodirbek Xolboyev
Deraza pardasi (live
03:50
Ikrom Urinboev
Tark at
03:18
Sunnat Samo
Yurak
03:21
Manzura
Uletay
03:39
Ozoda Nursaidova
Farqi yoq
03:33
Isomiddin Nur
Zeboginam
03:25
Munisa Rizayeva
Aybim sevganim
03:25
Shuhrat Usmanov
Ты и я
03:20
Hurshid Hamidov
Qollaringni ber
03:51
Шахзод
Vada shu
02:47
Oybek Xolmedov
Sen va men
03:26
Ulug'bek Mansurov
Kozlaring
03:48
Abror Shovvoz
Payshanba (Parodiya)
02:14
Rahemzade & Valihan
Erkaliging
03:29
Anvar Sobirov
Otajonim
03:00
Ulug'bek Iso
Bolam deb
04:38
Dilmurod
Sneg
03:34
Beki
Madina
03:28
Ikrom Urinboev
Gulli
03:08
Azizbek
Ozgarib ketding
04:08
Muxlisbek Qurbonov
Na tilar mandan
04:48
Ravshan Tohtahunov
Колдовская ночь (remix)
05:19
Uktam Saidov
Kozim oldida
03:14
Sardor Rasulov
Ayoldan pul sorama (live 2017)
04:46
Zohid
Pochemu
04:02
Ulug'bek Halikov
Hop demading
03:35
Ilhom Farmonov
Qarab qoy
03:39
Etibor Otajonova
Tanovor
05:03
Muhammad Safo
Get
04:02
Imomiddin Ahmedov
Bolak-bolak
03:29
←
1
…
6
7
8
9
10
…
18
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00