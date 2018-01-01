Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Mansurtoy
Mozzi qiz
03:43
Bekzod Yuldashbekov
Hayotimsan
03:59
Javlonbek Juraev
Kelibdur
03:41
Afsona
Toshkent piyolasi
02:59
Muxlisbek Qurbonov
Qashqadaryo tandiri
04:01
Tulkin Jabborov
Soginganimga ishon
04:25
Mirzob Nabiev
Yod kardam
04:09
Tohir Mahkamov
Giybatchilar
05:09
Tohirbek Boboev
Yor-yor
04:18
Elmurod Mirzayev
Qanday
03:50
Xurshid Rasulov
Kordim yuzingni (live 2017)
05:53
Sadulla Badalov
Muhabbatim
03:23
Uktam Saidov
Yonimda
03:42
Dilmurod Usmonov
Ohir pushaymon meshavi
03:23
Ibrohim O'tkirov
Qorakoz
04:39
Tohir Mahkamov
Peshonadan koramiz
03:26
Kaniza Ahmedova
Hasrat oldirar mani
03:45
Anvar Sobirov
Onam bor
03:00
Dilmurod Sultonov
Azer (popuri)
06:04
Shaxboz Nuraliyev
Kuyaman bu kecha
03:34
Mirjamol
Afsus
03:47
Munisa Rizayeva
Alami zor
04:01
Shod
Ayama
03:45
Zafarbek Qurbonboyev
Popuri
07:06
Abdulla Qurbonov
Armon
03:31
Farruhbek Nabiev
Ozbekiston (live)
06:24
Sirojiddin Hojiev
Sora kozgudan
03:44
Uktam Saidov
Azizam
03:11
Jasurbek Raximov
Chechaksan
04:03
Ulug'bek Iso
Ishonsam
03:38
Sirojiddin
Otmishimda
03:32
Shohimardon Tagaev
Soginch
03:48
Dilmurod Usmonov
Ranjidai
04:20
Isomiddin Nur
Shakiradan gozalsan
03:28
Isomiddin Nur
Yiglama Jonim
03:28
Ihtiyor Holmatov
Qanday qilib
04:11
Doniyor Goipov
Armonsan
03:52
Isomiddin Nur
Onajon
04:00
Anvar Sobirov
Ayol
03:33
Shod
Birmani tanla
02:54
Hilola Hamidova
Shirin jonim
03:54
Dilshod Fozilov
Sogindimku
03:51
Sherali Jo'rayev
Oy yuzingga (jonli ijro 2018)
04:05
VIA Karavan
Oshigingman
03:13
Murod Manzur
Tortliklar (live)
05:35
Nola
Torim
04:08
Sadulla Badalov
Inson ozing
06:16
Bojalar
Zing-zing
03:29
Isomiddin Nur
Oy Gozal
03:34
Elbek Shukurov
Qarzdorlar (Parodiya Janob Rasul)
04:06
Hadicha
Yolgiz Qiz
04:06
Ravshan Tohtahunov
Sen men
03:05
Etibor Otajonova
Ozbekiston
03:44
Alijon Isoqov
Oynatar
04:00
Aliyor Egamberdiev
Sanamning
03:37
Bobur Olimov
Figonkim
04:54
Yillar guruhi
Mini yubka (cover Ulugbek Rahmatullayev)
03:29
Mirjamol
Parvona
02:59
Dilnoza Ismiyaminova
Dardi-dilim
03:20
Shod
Jonim meni
04:00
Sirojiddin
Gulim
03:43
Murodbek Qilichev
Sevsam
04:41
Boburmirzo Yazdonov
Sogindim
03:29
Kaniza Ahmedova
Navbat sizga yetdi
04:07
Sardor Mamadaliyev
Kongil tanlar
03:17
Shohjahon Jo'rayev
Zamon-zamon (live 2016)
03:22
Dilnoza Ismiyaminova
Voy akama
03:02
Muhammad Safo
Yolgiz
03:35
Amir Shodiyev
Gulim
03:04
Isomiddin Nur
Avtoritet
03:04
Zoir Turdiyev
Erkak yiglaydi
05:49
Ravshan Tohtahunov
Serdse v oblakah
04:42
Rohila Ro'zimova
Bormu
04:23
Joziba
Onam
05:33
Mardon Sulaymon
Dard ortagimsan banim
03:08
Etibor Otajonova
Naylayin
03:33
Rustam To'lqunov
Yor keladi
03:27
Aliyor Egamberdiev
Yonimda qol
04:06
Javlon Yusupov
Bessame
04:37
Muhsinbek Muminov
Kerak
04:43
Sherzod Sharipov
Kozlaringni sogindim
03:53
Isomiddin Nur
Mojiza
02:54
Ahmadjon Tojiboyev
Otasini yomonlamang
03:49
Bekzod Yuldashbekov
Layli
03:20
Jamshid Abduazimov
Kelibdi
03:06
Farruhbek Nabiev
Jonim yoq (live)
03:49
Sardor Mamadaliyev
С тобой
03:38
Muxlis Berdiev
Otamning dostlari
03:36
Isomiddin Nur
Rumba
03:00
Anvar Sobirov
Ketdi
04:00
Murod Soyibnazarov
Senday gozal yoq
04:17
Alisher Imomov
Nayza
03:08
Ernur
Немогу
03:10
Yillar guruhi
Yaralangan
03:42
Farruhbek Nabiev
Alamjon
05:38
Rayhon
Aldamagin
03:12
Xo'ja
Aldading
03:18
Bunyodbek Saidov
Makkora (new version)
03:11
Сароб
Charchadim
03:49
Shohjahon Jo'rayev
Dondiqqina (live 2016)
04:02
←
1
…
7
8
9
10
11
…
19
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00