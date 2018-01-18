Dilmurod - Sneg

Dilmurod — Sneg
Ijrochi: Dilmurod
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 441
Hajmi: 3.92 MB
Davomiyligi: 03:34
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Dilmurodning «Sneg» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 441 marta tinglangan. Dilmurod ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Lo Lo Lo (Sayfulloni izlab)», «Xayr dema», «Nega».

Dilmurod - Sneg qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00