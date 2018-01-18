Dilmurod - Sneg
|Ijrochi:
|Dilmurod
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|441
|Hajmi:
|3.92 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Dilmurodning «Sneg» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 441 marta tinglangan. Dilmurod ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Lo Lo Lo (Sayfulloni izlab)», «Xayr dema», «Nega».
Dilmurod - Sneg qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.