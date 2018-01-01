Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Bunyodbek Saidov
Hiva lazgisi
04:50
Surxon
Jaqala
03:30
Said Abbosxon
Kim deb atayin
03:40
Renat Sobirov
Skuchayu
03:40
Nola
Dadasi
02:44
Dilmurod Usmonov
Faridayam
02:51
Jamshid Davlatov
Nega-nega
03:27
Tohir Usmonov
Mehribonim
03:13
Oybek Rustamov
Soginma
03:45
Pulatjon Toshmatov
Dostim
04:40
Mavluda Asalxo'jayeva
Biyo-biyo
03:24
Farrux To'xtayev
Ket
03:07
Jasurbek Jabborov
Ilk muhabbatim
04:04
G'ulom Ali
Dard
04:07
Alijon Isoqov
Ketma yorim
04:19
Shohruh Mirzo G'aniyev
Tark etmang meni
03:34
Timur Usmanov
Dost
04:06
Xasan & Husan Botirovlar
Oyna
03:19
Askarbek
Munchogim
03:35
Sherali Jo'rayev
Fargona tong otguncha
08:18
Ravshan Matniyozov
Ixtiyoring
03:12
Nola
Oila
03:15
Nodir & Feruza
Mani yorim
03:16
Kaniza Ahmedova
Xit
04:53
Binardin
Konarman
03:32
Javohir G'aniyev
Tor kocha
04:36
VIA Shov-shuv
San-san
03:44
Bojalar
Tanimadingmi
03:12
Shuhrat Dillaev
Shahzodam
03:22
Shuhrat Umar
Na qilay
03:22
Nodira
Jonga tegdi bas
03:04
Khanbazarbayev
Sogindim
03:25
Abdurasul Raximov
Shodiyona
03:30
Azizbek Hamidov
Dadamning armonin kuylayman
04:36
Malika Ravshanova
Kozlaring
03:38
Behzod Abdullayev
Qoshlari qalam
03:07
Tohir Usmonov
Zulayho
03:07
Joziba
Sensizlik
04:05
Samux
Gulinozam
03:11
Xo'ja
Sevgi
04:24
Murod Otajonov
Yorim galar
03:49
Muxlisbek Qurbonov
Toshkentdaman
03:24
Dildora Kunuzokova
Gozal shaharda
03:30
Sherali Jo'rayev
Dilbar
03:03
Ehzon
Malibu
02:18
Shavkat Komilov
Dilfuza
03:25
Fazliddin G'ulomov
Olib ket
03:39
Bobur Olimov
Arava
03:44
Zafarbek Qurbonboyev
Ina galdi
03:38
Kaniza Ahmedova
Tanimasaydim
03:23
Ravshan Sobirov
Layli
03:41
Olovuddin
Pariruy
03:19
Xusan Sultan
Soginch
03:07
Azizbek Hamidov
Gul yuzim
03:31
Isomiddin Nur
Kech keldim
03:56
Xurshid Rasulov
Nega sendan kechib bulmaydi
04:31
SHeri Marshel
Shadow
03:54
Dilso'z
Alla
03:43
Joziba
Yurtboshimiz
03:40
Hadicha
Yigitlari
03:01
Uzmir
Uni toyi
03:38
Bekzod Xakimov
Namassan
02:59
Ummon
Bagishladim
03:05
Jo'rabek Qodirov
Xorazmcha
03:55
Ahror Usmonov
Sen undayu, men bunda yolgiz
06:32
Alijon Isoqov
Kora bayir
04:35
Shohjahon Jo'rayev
Ona
04:30
Rahemzade & Valihan
Yomgir
03:24
Joziba
Umidam
02:57
Feruzbek Karimov
Na boldi
04:10
Ulug'bek Asraqulov
Odamlar
03:04
Ahror Usmonov
Shamol sabab
05:00
Ahror Usmonov
Paygambarlar otdi
07:11
Bobur Olimov
Yaqinlarim (remix)
04:02
Sherali Jo'rayev
Gozal demasman
03:52
Feruzbek Karimov
Uxi (Uyqu)
03:13
Farruh Saidov
Zorajon
04:08
Sherali Jo'rayev
Baxt tilaylik
05:05
Ravshan Matniyozov
Sona
03:43
Ahror Rahmonov
Jon qadrini
05:10
Valijon Yo'ldoshev
Munis sensiz
03:44
Joziba
Zakovat
03:35
Arslan Esenov
Ohay-ohay
02:38
Yodgor Mirzajonov
Yolgizginam
03:33
Sherali Jo'rayev
Bexabar
04:54
Shohruhxon
Nima qilish kerak
03:49
Muhammadali G'ulomov
Gumonim bor
03:12
Nizomjon Azimov
Qadri modar
03:55
Xo'ja
Ketdingmu
03:29
Subhan media
Puli kop qashshoqlar drammasi
07:20
Dildora Kunuzokova
Yerdagi qadrimni osmonda bilsam
03:36
Ahror Usmonov
Sitora
04:19
Maqsudbek Jabborov
Elshod polvon
03:40
Sanjar Saidmuhammad
Qarab-qarab
03:18
Bunyodbek Saidov
Loplomo
03:33
Azizshox
Devona qalb
02:24
Nurmirzo Qurbonov
Javob ber
03:49
Nilufar Usmonova
Hasrat
04:41
Uzmir
Mehrim senga kammidi
04:43
Malik
LOLA
03:24
←
1
…
5
6
7
8
9
…
17
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00