Январь 2018
4 436 треков за месяц.
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Feruza Jumaniyozova
Yondirding mani
07:10
Muzaffar Abduazimov
Yoring bolay
03:35
Umid Shahobov
Yoringman yor
03:43
Ulug'bek Rahmatullayev
Kundoshlar
03:47
Muxlis Berdiev
Sevolmayman
04:25
Ravshanbek Abdullaev
Astofurilloh
03:41
Sanjar Usmonov
Kelmaysiz
03:55
Laylo Alimova
Shox bola
03:31
San'at Safo
Uradi yurak
04:39
Mukaddas Juraeva
Toy boladi
03:45
Navruza Abbosova
Gul
03:46
Tolibjon Isroilov
Salom azizam
03:50
Feruza Jumaniyozova
Chimildiq
05:36
Oybek & Nigora
Qotirma ensa
03:16
Rayhon
Parvoz etay
03:29
Dilfuza Rahimova
O muhabbat
03:36
Sevinch Mo'minova
Artiq
03:36
Sanjar Usmonov
Jonginam
03:28
Rayhon
Vaqt otar
03:08
Sardor Mamadaliyev
Yigitchilikda
03:35
Jasurbek Raximov
Zubayda
03:31
Oybek & Nigora
Liberta
04:16
Feruza Jumaniyozova
Raqqosa
03:31
Jamshid Abduazimov
Afsus
04:32
Jushkin Jonibekov
Nozlaring
03:14
Ummon
Ertagimda
03:15
Rayhon
Bir yol
04:33
Oybek & Nigora
Sevasanmu
03:34
Rayhon
Tanho emassan
03:17
Oybek Yokubov
Mani dasan
03:52
Jamshid Abduazimov
Jonim seni
03:12
Muzaffar Abduazimov
Gulzira
03:16
Umid Shahobov
Yurak
03:35
Sharof Muqimov
Urishtirdi restoran (rep)
03:20
Sharof Muqimov
Zim-zim
03:55
San'at Safo
Paydosi bolmas
09:17
Shohjahon Jo'rayev
Dildor kam
03:41
Ulug'bek Rahmatullayev
Bugun
04:18
Shohjahon Jo'rayev
Yomgir
05:23
Shohjahon Jo'rayev
Hayrat
04:54
Ulug'bek Rahmatullayev
Qarada
02:57
Shohruh Mirzo
Jonim shunga
04:15
Rayhon
Begona (Andy repertuaridan)
04:30
Tulkin Jabborov
Qalam qosh
03:02
Sayyorai Jahon
Dil
03:15
Rayhon
Ahir
03:43
Ziyoda
Ajab sirlar
04:05
Jushkin Jonibekov
Yurak
04:04
Sharof Muqimov
Shoira
04:14
Shahzoda
Qora kozlaring
03:44
Sayyorai Jahon
Nozlarim
02:29
Jasurbek Jabborov
Gozalim
03:39
Shohjahon Jo'rayev
Mohitabonim
03:27
Rayhon
Ozbek
03:06
Shahzoda
Maskat (Raba lyubvi)
03:27
Shahzoda
Olga Pahtakor
03:10
Nilufar Usmonova
Ana-ana
03:57
Sayyorai Jahon
Qoshimni qaroligi
03:06
Umid Shahobov
Yiglama qiz
04:59
Umid Shahobov
Ishontir
03:03
Shohruhxon
Manzillar
03:53
Muzaffar Abduazimov
Tasanno
03:14
Jushkin Jonibekov
Zor atdi
03:55
Uktam Hakimov
Ozbekiston
03:53
Farrux Komilov
Xayolim sen
03:33
Nilufar Usmonova
Uchar qiz
03:56
Sevinch Mo'minova
Anarlkali
03:29
Ulug'bek Rahmatullayev
Yurak
03:04
Jasurbek Jabborov
Azizim
03:44
Tulkin Jabborov
Parvona
04:11
Shaydo
Sevgilim
03:16
Shohjahon Jo'rayev
Oshiq bolmisham
05:58
Otabek Yusupov
Ozbekistonim
05:02
Shohjahon Jo'rayev
Xorazm
03:16
O'ktam Kamalov
Toshkenli krasavitsalar
03:43
Shahzoda
Lyubov eto ty
03:35
Otabek Yusupov
Yorim desam
03:07
Tulkin Jabborov
Kel yorim
03:41
Sardor Mamadaliyev
Bog ichinda
04:01
Nilufar Usmonova
Baxtingni kutgin
04:14
Uktam Hakimov
Anor-anor
03:10
Sharof Muqimov
Yolvorib
03:41
Muzaffar Abduazimov
Muhabbatim
03:58
Tulkin Jabborov
Sogintirib
03:17
Dilfuza Rahimova
Sogintirar
04:15
Umid Shahobov
Sogindim yor
02:30
Rayhon
Hech ayrilma
03:37
Feruza Jumaniyozova
Gel-gelaqoy
03:54
San'at Safo
Nom qozonmasa
04:41
Toyir Kuziev
Kecha-kunduz
03:46
Muxlis Berdiev
Qarashlarizdan
03:26
Oybek & Nigora
I love you
03:03
Shahnoza Otaboyeva
Kulib-kulib
04:00
Shohjahon Jo'rayev
Dilbar
03:05
Rayhon
Popurri
05:10
Jushkin Jonibekov
Jiyda
03:34
Rayhon
Afsus
03:03
Sardor Mamadaliyev
Qoshlaring qaroligi
03:05
Umid Shahobov
Zolim
04:05
Sayyorai Jahon
Firoq
03:20
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