Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ravshan Sobirov
Faqat senga
04:34
Shuxrat Yuldashev
Mashrabo
03:37
Uktam Hakimov
Gulzorim
06:25
Muzaffar Abduazimov
Yarashmaydi
04:25
Tolibjon Isroilov
Tolin oy
03:50
Shohjahon Jo'rayev
Yiglar samo
04:23
Feruza Jumaniyozova
Ignadan ip
03:59
Rayhon
Mama
03:49
Ulug'bek Rahmatullayev
Bir parcha
03:47
Tulkin Jabborov
Asr lazgi
04:13
Feruza Jumaniyozova
Rano
03:27
Sanjar Usmonov
Mayli ketaver
04:27
Ummon
Abadul-abad
03:11
Oybek Yokubov
Yor-yor
04:30
Uktam Hakimov
Goring
05:00
Feruza Jumaniyozova
Xotira
04:24
Ziyoda
Ana xey
03:14
Otabek Yusupov
Uygur
03:46
Sevinch Mo'minova
Koylagim
03:53
Sanjar Usmonov
Ey yora
03:12
Jamshid Abduazimov
Sogindimku
03:42
Tohir Usmonov
Bayram muborak bolsin
03:17
Umid Shahobov
Lola (remix)
03:18
Jamshid Abduazimov
Alvido
03:01
Sanjar Usmonov
Yoshligim
04:31
Shahnoza Otaboyeva
Keling azizim
04:11
Tulkin Jabborov
Yorim galsin
03:51
Sanjar Usmonov
Bu hayot
03:35
Shohruh Mirzo
Xivali qiz
03:59
Shahzoda
Oynaymiz tonggacha
03:08
Feruza Jumaniyozova
Ishq
04:05
Rayhon
Meni esla
03:51
Sharof Muqimov
Gulim
04:04
Muzaffar Abduazimov
Kim ekan
03:18
Umid Shahobov
Yoqasan
03:38
Rayhon
Ber panoh
04:32
Feruza Jumaniyozova
Shiragim
03:09
Shohruh Mirzo
Gozlaringda novvi bo
03:10
Ulug'bek Rahmatullayev
Kapalak
04:36
Rayhon
Yashaylik
04:24
Shohjahon Jo'rayev
Dana-dana
03:57
Tulkin Jabborov
Garakmas
03:27
Feruza Jumaniyozova
Azizam
04:09
Muzaffar Abduazimov
Kerakmas
03:38
Shohjahon Jo'rayev
Yolda yoliqdim
03:59
Sardor Mamadaliyev
O mane
03:36
Rayhon
Xatolaring
04:54
Feruza Jumaniyozova
Ovozing sani
04:05
Laylo Alimova
Ona
05:24
Ulug'bek Rahmatullayev
Ilk bor bosa
04:00
Tulkin Jabborov
Galsin
03:45
Oybek Yokubov
Qaro-qaro
04:14
Oybek Yokubov
Jonim-jonim
03:25
Jasurbek Jabborov
Devona
03:41
Tulkin Jabborov
Yurak
03:24
Umid Shahobov
Yoronlar
02:29
Ravshanbek Abdullaev
Naqshli 2
04:02
Laylo Alimova
Yana sizmi
03:53
Shahzoda
Sevmay
04:05
Feruza Jumaniyozova
Asal
03:30
Feruza Jumaniyozova
Sahro
04:10
Sardor Mamadaliyev
Fargonamni
03:17
Tolibjon Isroilov
Ayol
04:33
Laylo Alimova
Tengi-tengi
03:11
Tolibjon Isroilov
Mehribonim
03:08
Uktam Hakimov
Kelmagin yoq
03:11
Laylo Alimova
Voy-voy
03:24
San'at Safo
Sensiz
04:17
Rayhon
Sumbula (remake 2016)
04:00
Oybek & Nigora
Omon
04:41
Ulug'bek Rahmatullayev
Binfasha
03:18
Tolibjon Isroilov
Sarvinozim (remix)
03:04
Sardor Mamadaliyev
San garak
03:30
Sevinch Mo'minova
Kolgem qeder (azer)
04:13
Feruza Jumaniyozova
Hijron
04:21
Sayyorai Jahon
Surating
04:05
Umid Shahobov
Begi dostam
03:27
Nilufar Usmonova
Bevafo
04:01
Muxlis Berdiev
Yor-yor
04:08
Shirin & Farhod
Yuragimda qol (O, jonim)
03:47
Sharof Muqimov
Chiroylisan (remix)
03:35
Jamshid Abduazimov
Qalbim yiglar
03:51
Shahzoda
Yoq
03:37
Benom
Allo Dilya
03:21
Uktam Hakimov
Oldim man
04:44
Navruz Sobirov
Boshqachasan
04:08
Suhrob Rahimov
Yolgizim
04:15
Sevinch Mo'minova
Yolgonchi yor
03:24
Shohzamon
Chimildiqda aldanma dostim
03:43
Oybek & Nigora
Korishamiz
03:42
Dilfuza Rahimova
Unutolmayman
05:21
Rayhon
Qani (remake 2016)
02:23
Sevinch Mo'minova
Baxtim
03:22
Jasurbek Jabborov
Borolmadim
04:05
Oybek & Nigora
Mamma Maria
03:08
Nilufar Usmonova
Sen etim emassan
04:10
Oybek Yokubov
Nozli
03:27
Rayhon
Aytolmayman
04:00
Ziyoda
Alamli dunyo
03:51
Ummon
Azizam
02:40
←
1
…
31
…
39
40
41
42
43
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00