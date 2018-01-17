Feruza Jumaniyozova - Nima bor

Feruza Jumaniyozova — Nima bor
Ijrochi: Feruza Jumaniyozova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 602
Hajmi: 4.60 MB
Davomiyligi: 04:19
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Nima bor» — Feruza Jumaniyozova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:19, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 602 marta tinglangan. Feruza Jumaniyozova ijrosida saytda jami 138 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor-yor», «Yalla Habibi», «Sevma yurak».

Feruza Jumaniyozova - Nima bor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00