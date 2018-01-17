Feruza Jumaniyozova - Nima bor
|Ijrochi:
|Feruza Jumaniyozova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|602
|Hajmi:
|4.60 MB
|Davomiyligi:
|04:19
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2018
Qo'shiq haqida
«Nima bor» — Feruza Jumaniyozova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:19, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 602 marta tinglangan. Feruza Jumaniyozova ijrosida saytda jami 138 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor-yor», «Yalla Habibi», «Sevma yurak».
Feruza Jumaniyozova - Nima bor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.