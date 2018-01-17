Nilufar Usmonova - Sen yagonamsan
|Ijrochi:
|Nilufar Usmonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|765
|Hajmi:
|6.97 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2018
Qo'shiq haqida
Nilufar Usmonovaning «Sen yagonamsan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2018-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 765 marta tinglangan. Nilufar Usmonova ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Erkalaydi», «Meyoyad», «Shabada (Meoyad Tojikcha)».
Nilufar Usmonova - Sen yagonamsan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.