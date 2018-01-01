Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sayyorai Jahon
Sumalak
03:26
Jushkin Jonibekov
Ozoro qoyding
03:49
Sayyorai Jahon
Gulmanimdur
04:47
Shahriyor Otaboev
Eslama
03:17
Uktam Hakimov
Zurna
03:59
Sayyorai Jahon
Dutorimni
03:12
Shahzoda
Medlenno
03:21
Shaydo
Leal
03:58
Jamshid Abduazimov
Bagringa bosib alda
03:46
Shahriyor Otaboev
Kulib-kulib
03:57
Shahzoda
Otib ketadi (remix)
04:29
Tolibjon Isroilov
Duhtari Samarqandi
03:44
Sanjar Usmonov
Kozlaring
03:47
Umid Shahobov
Zamon
02:37
Sardor Mamadaliyev
Shoyi romol
02:44
Sayyorai Jahon
Ishonch
04:19
Muzaffar Abduazimov
Farzand
04:03
Jamshid Abduazimov
Qaynonajon
03:40
Uktam Hakimov
Oy yuzli
03:56
Benom
Sorama
03:35
Jushkin Jonibekov
Oromijonim galdi
03:39
Umid Shahobov
Senga
03:32
Rayhon
Tavba qildim
04:25
Ummon
Eto lyubov
02:21
Jamshid Abduazimov
Bahor kelsa
04:00
Farrux Komilov
Italian
04:02
Oybek & Nigora
Otashingda yoq
03:35
Sardor Mamadaliyev
Qoshi qarolar
04:10
Sardor Mamadaliyev
Muhabbat
03:55
Ummon
Dost
03:48
Umid Shahobov
Shox bolaman
03:35
Feruza Jumaniyozova
Yor korgani
02:25
Shohjahon Jo'rayev
Zanjir
03:28
Rayhon
Aldangan yurak
04:14
Sevinch Mo'minova
Layli (fors)
03:37
Oybek & Nigora
Kel deganda
02:19
Sayyorai Jahon
Nadan oldi
04:29
Shohzamon
Asal Shodieva
03:24
Dilfuza Rahimova
Mustaxzod
04:30
Ulug'bek Rahmatullayev
Yulduzim
03:42
Mukaddas Juraeva
Posbonlar
04:11
Dilfuza Rahimova
Ona duosi
05:24
Uktam Hakimov
Kutaman
03:11
Shahnoza Otaboyeva
Onalar
03:56
Laylo Alimova
Yiglamayman
04:29
Suhrob Rahimov
Shaqillotib bormoqin
04:10
Otabek Yusupov
Oh yurak
03:36
Rayhon
Baka-bang (remix)
03:08
Ummon
Barkamol avlod
03:32
San'at Safo
Minjik
03:19
Feruza Jumaniyozova
Shab siyo
03:31
Umid Shahobov
Maftuningman
03:17
Nilufar Usmonova
Taslim boldim
03:46
Ibrohim Abdulhamidov
Yomgir
04:06
Dilfuza Rahimova
Bir yigit
03:30
Sanjar Bolbekov
Jiyda
03:38
Feruza Jumaniyozova
Heli ah
04:09
Sevinch Mo'minova
Okay
03:12
Rayhon
Unutma
04:09
Umid Shahobov
Sarob-sarob
03:02
Tohir Ahmedov
Aynanin
03:41
Muxlis Berdiev
Chinni gullar
03:18
Umid Shahobov
Yor
03:14
Uktam Hakimov
Parishon
03:40
Navruz Sobirov
Boshima balo
05:22
Tulkin Jabborov
Bor maning
04:09
San'at Safo
Ozori ortiq
07:46
Rayhon
Baxtli bolaman (remix)
05:57
Ravshanbek Abdullaev
Baralmadim
03:43
Jasurbek Jabborov
Jamila
03:43
Jushkin Jonibekov
Mana-mana
03:09
Muzaffar Abduazimov
Tila-tila
03:32
Feruza Jumaniyozova
Onajon (2015)
03:54
Oybek & Nigora
Sen uchun
04:24
Oybek & Nigora
Kel-ey yorim
04:22
Jasurbek Raximov
Botaday
03:07
Sardor Mamadaliyev
Seni bugun kormasam bolmas (remix)
03:10
Sayyorai Jahon
Kulishlaring
04:22
Ulug'bek Rahmatullayev
Rahmat sizga
02:56
Kaniza Ahmedova
Mehribonim
04:08
Kaniza Ahmedova
Noz-noz
03:29
Nilufar Usmonova
Farishta
03:35
Sherzod Bek
Yor-yorlar
04:12
Ummon
Tamom
03:53
Shaxribonu
Birinchi qor
05:10
Ziyoda
Yana yangi yil (kvartet)
03:35
Yahyobek Mo'minov
Qolursan (2018)
04:38
Mumtoz navolar
Jingle bells (Uzbek version)
01:37
Hadicha
Qizil olma
03:37
Dilnoza Ismiyaminova
Aylanay
03:40
Elmurod Sobitov
52 bolang ketdi Ozbekiston
03:28
Oybek va Nigora
Madam
03:02
Yodgor Mirzajonov
Oq bulut (duet)
03:39
Sherzod Bek
O'ylasam
03:45
Mavluda Asalxo'jayeva
Qo'llar tepaga
03:10
Hadicha
Jigit (Qoraqalpoqcha)
03:23
Guli Asalxo'jayeva
Janim-janim
03:58
Sardor Mamadaliyev
Yig'latma
03:24
Oybek va Nigora
Shirintoyim
03:44
Hadicha
Buxoroda (Mavrigi)
03:46
←
1
…
34
…
42
43
44
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00