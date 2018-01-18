Nilufar Usmonova - Yonimda
|Ijrochi:
|Nilufar Usmonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|489
|Hajmi:
|4.66 MB
|Davomiyligi:
|04:23
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Yonimda» — Nilufar Usmonova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:23, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 489 marta tinglangan. Nilufar Usmonova ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Erkalaydi», «Meyoyad», «Shabada (Meoyad Tojikcha)».
Nilufar Usmonova - Yonimda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.