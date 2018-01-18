Sadaf guruhi - Nozanin (remix)
|Ijrochi:
|Sadaf
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 606
|Hajmi:
|4.20 MB
|Davomiyligi:
|03:52
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Nozanin (remix)» (remiks) qo'shig'ini Sadaf ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 606 marta tinglangan — bu Sadafning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Sadaf ijrosida saytda jami 28 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Oy jamol», «Qizim», «Oy jamol (retro)». Bu Sadafning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sadaf guruhi - Nozanin (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.