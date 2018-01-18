Sadaf guruhi - Nozanin (remix)

Sadaf guruhi — Nozanin (remix)
Ijrochi: Sadaf
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 606
Hajmi: 4.20 MB
Davomiyligi: 03:52
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Nozanin (remix)» (remiks) qo'shig'ini Sadaf ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 606 marta tinglangan — bu Sadafning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Sadaf ijrosida saytda jami 28 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Oy jamol», «Qizim», «Oy jamol (retro)». Bu Sadafning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sadaf guruhi - Nozanin (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00