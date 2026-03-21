Tug'ilgan kun haqida qo'shiqlar
25 ta qo'shiq · yaratilgan 21.03.2026
Tinglash
To'plamdagi qo'shiqlar
Isomiddin Nur
Onamni tug'ilgan kuni
04:00
Avazbek Alimov
Onam bugun siz tug'ilgan kun
04:19
Ulug'bek Rahmatullayev
Tug'ilgan kun
03:53
Surxon
Tug'ilgan kun muborak
03:32
Surat Islomov
Tug'ilgan kun
04:13
Marvarid
Tug'ilgan kun
04:00
Lola
Tug'ilgan kuningda
03:49
Karavan
Tug'ilgan kun
03:57
Islom Abdujabbor
Tug'ilgan kun
03:40
Ilhom Farmonov
Tug'ilgan kun
03:48
Hojiakbar Hamidov
Muhabbatdan tug'ilgan
03:10
Doston Ubaydullayev
Tug'ilgan kun
04:31
Davron Ergashev
Tug'ilgan kun
04:25
Bayram
Tug'ilgan kun
03:44
Abduvali Rajabov
Tug'ilgan kun
04:02
Javlon Adxamov
Onamning tugilgan kuni
03:26
Maxfuza Davronova
Tugilgan kun
03:33
Sherzod Bek
Onajonim tugilgan kuni
02:50
Malika Egamberdiyeva
Bugun, onam tugilgan kun
04:22
Ravshan Komilov
Tugilgan kun Muborak
03:39
←
1
2
→
Boshqa to'plamlar
Hammasi
Oila haqida qo'shiqlar
So‘nggi qo‘ng‘iroq va maktab xotiralari uchun qo‘shiqlar
Eng sara qo'shiqlar
Terma qo'shiqlar
Sevgi va ishq qo'shiqlari
Ona haqida qo'shiqlar
Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari
To'y qo'shiqlari
To'y bop qo'shiqlar
Popuri qo'shiqlar
Xit qo'shiqlar 2026
Bosh sahifa
»
To'plamlar
»
Tug'ilgan kun haqida qo'shiqlar
Yangi qo'shiqlar
Moonwalkersmusic — Trys kalbos, viena banga
Moonwalkersmusic — Бухнём да пойдём
Moonwalkersmusic — Ой, какать хочу
Gudvin — Моя милиция
Muzik Aka — Alvido
Yahyobek G'aniyev — Sensiz
Masha Tilla — Sugar
Rayhon, Izzat Shukurov — Dil yig'lar
Yulduz Jumaniyozova — Onamni qiziman (Live)
Farhod Sulaymon — Ey dil
Umid Shahobov — Ona (New version)
Asliddin Isoqov — Ikki yurak
Dilmurod Sultonov — Ukam
Light Music — Отпускаю иди с богом
Call Me Karizma, Gloomy Culture — LIKE IT THAT WAY
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00