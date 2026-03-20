Oila haqida qo'shiqlar
18 ta qo'shiq · yaratilgan 20.03.2026
Tinglash
To'plamdagi qo'shiqlar
Sarvar Kuba
Oila
02:29
Diyor Mahkamov
Mustahkam oila
04:05
Shuhrat Daryo
Oila
03:25
Selinay Olgun
Oilamiz davrasi (turkcha)
03:09
Selinay Olgun
Oilamiz davrasi (o'zbekcha)
03:09
Sanobar Rahmonova
Shukur, oilamiz tinch
04:01
Mavluda Asalxo'jayeva
Oila
04:42
Karavan
Biz mehribon oilamiz (Popuri)
04:25
Ilhom Farmonov
Oila muqaddas
03:30
Bunyod
Oilada
02:55
Bahriddin Zuhriddinov
Yosh oila
03:26
Alisher Fayz
Oilamizga
03:17
Ulug'bek Asraqulov
Bir oila voqeasi
03:02
Nola
Oila
03:15
Subhan media
Yosh oila drammasi
08:21
Subxan
Yosh oila drammasi
08:24
Ilyos Rahmonov
Mustahkam oila
04:02
Bunyodbek Saidov
Oilani buzma
03:31
Boshqa to'plamlar
Hammasi
So‘nggi qo‘ng‘iroq va maktab xotiralari uchun qo‘shiqlar
Tug'ilgan kun haqida qo'shiqlar
Eng sara qo'shiqlar
Terma qo'shiqlar
Sevgi va ishq qo'shiqlari
Ona haqida qo'shiqlar
Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari
To'y qo'shiqlari
To'y bop qo'shiqlar
Popuri qo'shiqlar
Xit qo'shiqlar 2026
Bosh sahifa
»
To'plamlar
»
Oila haqida qo'shiqlar
Yangi qo'shiqlar
Moonwalkersmusic — Trys kalbos, viena banga
Moonwalkersmusic — Бухнём да пойдём
Moonwalkersmusic — Ой, какать хочу
Gudvin — Моя милиция
Muzik Aka — Alvido
Yahyobek G'aniyev — Sensiz
Masha Tilla — Sugar
Rayhon, Izzat Shukurov — Dil yig'lar
Yulduz Jumaniyozova — Onamni qiziman (Live)
Farhod Sulaymon — Ey dil
Umid Shahobov — Ona (New version)
Asliddin Isoqov — Ikki yurak
Dilmurod Sultonov — Ukam
Light Music — Отпускаю иди с богом
Call Me Karizma, Gloomy Culture — LIKE IT THAT WAY
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00