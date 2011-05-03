Zulayho Boyxonova - Asrasin
|Ijrochi:
|Zulayho Boyxonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|243
|Hajmi:
|8.81 MB
|Davomiyligi:
|03:49
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-05-2011
Qo'shiq haqida
«Asrasin» qo'shig'ini Zulayho Boyxonova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 3-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 243 marta tinglangan. Zulayho Boyxonova ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Alla», «Yangi tanovor», «Mani konglim».
Zulayho Boyxonova - Asrasin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.