Zulayho Boyxonova - Asrasin

Zulayho Boyxonova — Asrasin
Ijrochi: Zulayho Boyxonova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 243
Hajmi: 8.81 MB
Davomiyligi: 03:49
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 03-05-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Asrasin» qo'shig'ini Zulayho Boyxonova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 3-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 243 marta tinglangan. Zulayho Boyxonova ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Alla», «Yangi tanovor», «Mani konglim».

Zulayho Boyxonova - Asrasin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00