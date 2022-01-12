Zohid - Kim Dur

Zohid — Kim Dur
Ijrochi: Zohid
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 485
Hajmi: 3.46 MB
Davomiyligi: 03:27
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-01-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kim Dur» qo'shig'ini Zohid ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:27, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 485 marta tinglangan. Zohid ijrosida saytda jami 106 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qaydasan gulim (Remix)», «Parixona», «Aprel».

Zohid - Kim Dur qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00