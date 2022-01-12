Zohid - Kim Dur
|Ijrochi:
|Zohid
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|485
|Hajmi:
|3.46 MB
|Davomiyligi:
|03:27
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-01-2022
Qo'shiq haqida
«Kim Dur» qo'shig'ini Zohid ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:27, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 485 marta tinglangan. Zohid ijrosida saytda jami 106 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qaydasan gulim (Remix)», «Parixona», «Aprel».
Zohid - Kim Dur qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.