Ziyoda - Top - top
|Ijrochi:
|Ziyoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|6 491
|Hajmi:
|3.33 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-02-2018
Qo'shiq haqida
«Top - top» qo'shig'ini Ziyoda ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 8-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 491 marta tinglangan. Ziyoda ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Tor ko’cha», «Kelibdi», «Aqldan ozgan u meni deb».
Ziyoda - Top - top qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.