Ziyoda - Top - top

Ziyoda — Top - top
Ijrochi: Ziyoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 6 491
Hajmi: 3.33 MB
Davomiyligi: 03:08
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 08-02-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Top - top» qo'shig'ini Ziyoda ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 8-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 491 marta tinglangan. Ziyoda ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Tor ko’cha», «Kelibdi», «Aqldan ozgan u meni deb».

Ziyoda - Top - top qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00